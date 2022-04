পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা জানালেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। শনিবার এক ভাষণে প্রতিবারের মতো এবারও শুভেচ্ছা জানালেন তিনি।

ভাষণে ট্রুডো বলেন, কানাডাসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে থাকা মুসলমানদের পবিত্র রমজান মাস শুরু হচ্ছে। এটি ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। মাসব্যাপী উপবাস এবং প্রার্থনার মধ্যে সময় পার করবেন মুসল্লিরা। এই মাসের প্রতিটি দিন শেষে পরিবার এবং বন্ধুরা নিয়ম মেনে ইফতার উপভোগের জন্য জড়ো হবেন। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ইফতারের মধ্যে দিয়ে রোজা ভাঙ্গবেন তারা।

রমজান হলো একটি বিশেষ সময়। আমাদের পরিবার, সোফী এবং আমার পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণ রমজানের শুভেচ্ছা জানাই।

প্রতি বছরই রমজান এবং ঈদে মুসলিম সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে শুভেচ্ছা জানান জাস্টিন টুডো।

To Muslim Canadians across the country: As you mark the start of Ramadan, and as you fast, pray, and reflect with your loved ones, I want to wish you a blessed and peaceful month. Ramadan Mubarak! https://t.co/3ZWN3b2Rwi pic.twitter.com/MmOox49r8F