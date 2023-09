শেষ হলো ভারতের চন্দ্রাভিযান: ইসরো

দুই সপ্তাহের সফল পর্যবেক্ষণের পর ভারত তার চাঁদের রোভারটিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। এটি চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছানো প্রথম যান। দেশটির মহাকাশ সংস্থা ইসরো শনিবার রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

ইসরো এক্স-এ (টুইটার) জানায়, চন্দ্রযান-৩ মহাকাশযান থেকে প্রজ্ঞান রোভারটিকে ‘স্লিপ মোডে’ নেওয়া হয়েছে। তবে এটির ব্যাটারি চার্জ করা রয়েছে, রিসিভারও চালু আছে।

ইসরো বলছে, অন্য অভিযানের জন্য এটিকে ফের সক্রিয় করা হতে পারে। অন্যথা, এটি চিরকাল ভারতের চন্দ্রদূত হিসেবে সেখানে থাকবে।

২০১৯ সালে একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর চন্দ্রযান-৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করতে সফল হয়; যা বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশে ব্যাপক উল্লাসের জন্ম দিয়েছে। মিডিয়া এই অবতরণকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কীর্তি বলে অভিহিত করেছে।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন চাঁদে পৌঁছাতে পারলেও দক্ষিণ মেরু স্পর্শ করতে পারেনি কোনও দেশ। ভারতের পাশাপাশি রাশিয়াও লুনা-২৫ নামে একটি মিশন চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পাঠানোর চেষ্টা করেছিল। তবে শেষ সময়ে তা ব্যর্থ হয়।

ইসরো বলছে, ইতোমধ্যে প্রজ্ঞান চাঁদে সালফার, লোহা, অক্সিজেন এবং অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে।

চাঁদ জয়ের পর ভারতের চোখ এখন সূর্যে। গ্রহটি নিয়ে গবেষণার জন্য শনিবার একটি স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে দেশটি।

ইসরো জানায়, স্যাটেলাইটটি পৃথিবীর কক্ষপথে রয়েছে। এটি এখন ১.৫ মিলিয়ন-কিমি (৯৩০,০০০ মাইল) যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে৷

