আফগানিস্তানে খনিজ অনুসন্ধানে আগ্রহী চীন

আফগানিস্তানে খনিজ অনুসন্ধান ও খনন কার্যক্রম চালাতে আগ্রহী বলে জানিয়েছে । একই সঙ্গে কাবুলকে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে (বিআরআই) আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বেইজিং। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
বুধবার কাবুল সফরে এসে আফগান তালেবান সরকারের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুতাক্কির সঙ্গে বৈঠক করেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। আফগান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দুই দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওয়াং ই আফগান কৃষিপণ্যের বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা দূর করে চীনে রফতানি বাড়ানোর বিষয়ে কাজ করার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, চলতি বছর থেকেই আফগানিস্তানে কার্যকর খনন কার্যক্রম শুরু করতে চায় চীন।
এখনও এ বৈঠক নিয়ে বেইজিং আনুষ্ঠানিক কোনও বিবৃতি দেয়নি। তবে বিশ্লেষকদের মতে, লিথিয়াম, তামা ও লৌহ আকরিকসহ বিপুল খনিজ সম্পদসমৃদ্ধ আফগানিস্তান চীনের সরবরাহ শৃঙ্খল নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
২০২১ সালে তালেবান আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর দেশটিতে প্রথম রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেয় চীন। এরপর থেকে বেইজিং কট্টরপন্থি গোষ্ঠীটির সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের উদ্যোগ নিয়ে আসছে।