X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আফগানিস্তানে খনিজ অনুসন্ধানে আগ্রহী চীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৫আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৫
চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। ছবি: রয়টার্স

আফগানিস্তানে খনিজ অনুসন্ধান ও খনন কার্যক্রম চালাতে আগ্রহী বলে জানিয়েছে । একই সঙ্গে কাবুলকে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে (বিআরআই) আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বেইজিং। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

বুধবার কাবুল সফরে এসে আফগান তালেবান সরকারের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুতাক্কির সঙ্গে বৈঠক করেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। আফগান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দুই দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওয়াং ই আফগান কৃষিপণ্যের বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা দূর করে চীনে রফতানি বাড়ানোর বিষয়ে কাজ করার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, চলতি বছর থেকেই আফগানিস্তানে কার্যকর খনন কার্যক্রম শুরু করতে চায় চীন।

এখনও এ বৈঠক নিয়ে বেইজিং আনুষ্ঠানিক কোনও বিবৃতি দেয়নি। তবে বিশ্লেষকদের মতে, লিথিয়াম, তামা ও লৌহ আকরিকসহ বিপুল খনিজ সম্পদসমৃদ্ধ আফগানিস্তান চীনের সরবরাহ শৃঙ্খল নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

২০২১ সালে তালেবান আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর দেশটিতে প্রথম রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেয় চীন। এরপর থেকে বেইজিং কট্টরপন্থি গোষ্ঠীটির সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের উদ্যোগ নিয়ে আসছে।

 

/এএ/
বিষয়:
এশিয়াচীনআফগানিস্তানবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
১৬ বছর বয়সেই মার্কিন সিকিউরিটিজ প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কায়রান
নিজ বাসভবনে হামলার শিকার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী
আসলেই কি ৭টি যুদ্ধ থামিয়েছেন ট্রাম্প?
সর্বশেষ খবর
বাঁহাতি অলরাউন্ডার সাকিবকে নিয়ে বাংলাদেশে আসছে নেদ্যারল্যান্ডস
বাঁহাতি অলরাউন্ডার সাকিবকে নিয়ে বাংলাদেশে আসছে নেদ্যারল্যান্ডস
ওষুধ কিনতে এসে আটক নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা
ওষুধ কিনতে এসে আটক নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা
ফার্মেসি ও সার বিক্রেতাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
ফার্মেসি ও সার বিক্রেতাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
অস্ট্রেলিয়াকে বিধ্বস্ত করে শীর্ষে ফিরলেন মহারাজ
অস্ট্রেলিয়াকে বিধ্বস্ত করে শীর্ষে ফিরলেন মহারাজ
সর্বাধিক পঠিত
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
বিএনপি নেতার অডিও ফাঁস‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media