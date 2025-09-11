X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
কাঠমান্ডুতে শুক্রবার পর্যন্ত কারফিউ জারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:১৯আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:১৯
কাঠমান্ডুতে নেপাল সেনা সদর দফতরের ভবন। ছবি: খবরহাব।

সর্বশেষ নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে কাঠমান্ডুতে শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত কারফিউ জারি করেছে নেপালি সেনাবাহিনী। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে সেনাবাহিনী জানায়, চলমান অস্থিরতার মধ্যে জনগণ ও সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। নেপালের সংবাদমাধ্যম খবরহাব এ খবর জানিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির পদত্যাগের পরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় দেশের সার্বিক নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণ নেয় সেনাবাহিনী। নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ভার নিয়েছে তারা।

মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাত ১০টার পরই সেনারা বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা ফেরাতে রাজধানী কাঠমাণ্ডুর রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী। পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।

বিষয়:
বিক্ষোভনেপালবিশ্ব সংবাদকারফিউ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
