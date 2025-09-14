ভারতে অবৈধ অনলাইন জুয়ার তদন্তে উর্বশী ও মিমিকে তলব

ভারতে অবৈধ অনলাইন বেটিং অ্যাপ ‘ওয়ানএক্সবেট’-এর সঙ্গে জড়িত থাকার মামলায় এবার ডেকে পাঠানো হলো তৃণমূলের সাবেক সাংসদ এবং টলিউড অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী ও বলিউড অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলাকে।
১৫ সেপ্টেম্বর মিমিকে এবং উর্বশীকে ১৬ সেপ্টেম্বর আদালতের পক্ষ থেকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। তাদের দিল্লিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র সদর দফতরে সময় মতো উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।
জানা গেছে, এই মামলায় ‘ওয়ানএক্সবেট’ অ্যাপের প্রচার ও ব্র্যান্ডিংয়ের সঙ্গে যেসব অভিনেতারা যুক্ত ছিলেন, তাদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে ইডি। এর আগেও একাধিক অভিনেতা ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে তদন্তের অংশ হিসেবে।
ইডি জানিয়েছে , ‘ওয়ানএক্সবেট’ একটি বেআইনি বেটিং প্ল্যাটফর্ম। এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই অ্যাপের প্রচারে যারা অংশ নিয়েছেন, তাদের ব্যাংক লেনদেন ও চুক্তি ঘিরে তদন্ত চালানো হচ্ছে। আপাতত মিমি ও উর্বশীর কী ভূমিকা ছিল, তা জানতেই তাদের তলব করা হয়েছে।