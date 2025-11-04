X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
মালদ্বীপে নতুন প্রজন্মের জন্য ধূমপান নিষিদ্ধ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৪২আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৪২
নতুন প্রজন্মের জন্য ধূমপান নিষিদ্ধ করেছে মালদ্বীপ। ছবি: অনলাইন।

২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পর জন্ম নেওয়া তরুণদের জন্য তামাক সেবন নিষিদ্ধ করেছে মালদ্বীপ। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ঘোষণা করে, এই তরুণ প্রজন্মের কেউই মালদ্বীপে তামাক ব্যবহার, ক্রয় বা বিক্রয় করতে পারবে না। শনিবার ( ১ নভেম্বর) থেকেই এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে। এভাবে পুরো দেশে প্রজন্মভিত্তিক তামাক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা বিশ্বের একমাত্র দেশ হয়ে দাঁড়াল দ্বীপ রাষ্ট্রটি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা তরুণদের তামাকের ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

দ্বীপ রাষ্ট্রটির টোব্যাকো কন্ট্রোল বোর্ডের সহ-সভাপতি আহমেদ আফাল বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের নিউশাওয়ার কর্মসূচিকে বলেন, গত বছর সাধারণ ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করা ছিল তামাকমুক্ত প্রজন্ম গড়ার পথে ভালো পদক্ষেপ। কারণ নতুন ফ্যাশনেবল এসব ডিভাইস তরুণদের আসক্তির দিকে টেনে নেওয়ার কৌশল, যা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য নিশ্চিতভাবেই ক্ষতিকর।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নতুন নিষেধাজ্ঞা সব ধরনের তামাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিক্রেতাদের বিক্রির আগে বয়স যাচাই করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ‘টোব্যাকো কন্ট্রোল ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের’ অধীনে মালদ্বীপের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গত বছর মালদ্বীপে বয়সসীমা না রেখেই ই-সিগারেট ও ভেপিং পণ্য আমদানি, বিক্রি, রাখা, ব্যবহার ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা হয়।

মালদ্বীপে ভ্রমণে আসা পর্যটকদেরও এই আইন মানতে হবে। তবে আফালের দাবি, ধূমপান নিষেধাজ্ঞা পর্যটনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না।

তার মতে, মানুষ মালদ্বীপে আসে ধূমপান করতে নয়। তারা আসে সাগর, সৈকত, রোদ আর নির্মল বাতাসের জন্য।

পর্যটন তথ্য তুলে ধরে আফাল বলেন, নতুন বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও কোনও পর্যটন বাতিল হয়নি এবং গত বছর পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে। আগামী বছর দুই মিলিয়নের বেশি পর্যটক প্রত্যাশা করছি।

ধূমপানমালদ্বীপনিষেধাজ্ঞাবিশ্ব সংবাদ
বেসরকারি প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে
পাঁচ ফিলিস্তিনি বন্দি মুক্তি দিলেও গাজায় হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল
টেকনাফের পাহাড় থেকে মানবপাচারকারী আটক, নারী-শিশুসহ ২৫ জন উদ্ধার
ভালো রাজনৈতিক সংস্কৃতি বাংলাদেশের সুযোগ বাড়িয়ে দেবে: নরওয়ের রাষ্ট্রদূত
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
 
 
