৩০০ ইউক্রেনীয় ড্রোন ভূপাতিতের দাবি রাশিয়ার

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, রুশ বাহিনী ৩০০ ইউক্রেনীয় ড্রোন ভূপাতিত করেছে এবং ইউক্রেনের সাপসান ক্ষেপণাস্ত্রের মজুতাগারগুলোতে হামলা চালিয়েছে। রবিবার (১৭ আগস্ট) এক বিবৃতিতে এই দাবি করা হয়। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রুশ বিমান, ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে এসব ঘাঁটিতে আঘাত হানে। চারটি গাইডেড এয়ার বোমা এবং ৩০০টি ড্রোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে।
যুদ্ধ-বিষয়ক রুশ ব্লগাররা জানিয়েছেন, পূর্ব ইউক্রেনের ডনেস্ক অঞ্চলে তীব্র লড়াই চলছে। সেখানে ইউক্রেনীয় বাহিনী রুশ অগ্রযাত্রা ঠেকানোর চেষ্টা করছে।
রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি, ডনেস্ক অঞ্চলের জলোতিই কোলোদিয়াজ বসতির কাছাকাছি রুশ সেনারা উন্নত অবস্থান নিয়েছে। তবে ইউক্রেনপন্থি ব্লগারদের মানচিত্রে দেখা গেছে, কিয়েভের সেনারা রুশ অগ্রগতি ঠেকিয়ে রেখেছে।