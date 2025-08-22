X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠকের পরিকল্পনা নেই: রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২২ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৩২আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৩২
সের্গেই ল্যাভরভ। ফাইল ছবি: রয়টার্স

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ বলেছেন, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সম্ভাব্য বৈঠকের জন্য কোনও আলোচ্যসূচি প্রস্তুত হয়নি। ফলে এ ধরনের বৈঠকের কোনও পরিকল্পনাও নেই। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।

শুক্রবার এনবিসি চ্যানেলের মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে ল্যাভরভ বলেন, পুতিন বারবার স্পষ্ট করেছেন যে তিনি জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকে বসতে প্রস্তুত। তবে সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচি থাকতে হবে। এই মুহূর্তে সেই আলোচ্যসূচি একেবারেই প্রস্তুত নয়।

ল্যাভরভ বলেছেন, রাশিয়া সম্প্রতি আলাস্কায় অনুষ্ঠিত মার্কিন-রাশিয়া শীর্ষ বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উত্থাপিত কয়েকটি বিষয়ে নমনীয়তা দেখিয়েছে। তবে তার দাবি, ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় মিত্রদের সঙ্গে আলোচনায় ইউক্রেন কোনও নমনীয়তা দেখায়নি।

তিনি বলেছেন, ট্রাম্প স্পষ্টভাবে বলেছেন, ন্যাটো সদস্যপদ না দেওয়া, ভূখণ্ডসংক্রান্ত প্রশ্ন তোলা এবং রুশ ভাষার ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারসহ কয়েকটি নীতিকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু জেলেনস্কি সবকিছুরই বিরোধিতা করেছেন।

ল্যাভরভ অভিযোগ করেছেন, কীভাবে এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে বৈঠক করব, যিনি নেতার মতো আচরণই করছেন না?

রাশিয়ার দীর্ঘদিনের দাবি হলো, ইউক্রেনকে ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে, নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে হবে এবং দেশ থেকে পশ্চিমা সেনাদের দূরে রাখতে হবে। পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলীয় ডনবাস অঞ্চল ছেড়ে দেওয়ার কথাও বলছে মস্কো।

অন্যদিকে জেলেনস্কি শুক্রবার বলেছেন, রাশিয়া ইচ্ছে করেই আলোচনার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। তারা কোনোভাবেই শান্তি চায় না।

তিনি পশ্চিমা মিত্রদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, যুদ্ধ বন্ধে মস্কো অনিচ্ছা দেখালে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য।

গত সপ্তাহে আলাস্কায় পুতিন-ট্রাম্প বৈঠকের পর থেকে রাশিয়ার অবস্থানে তেমন কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। বরং ডনবাসসহ কিছু ভূখণ্ডকে নিজেদের দাবি করে রেখেছে মস্কো। ট্রাম্প ৮ আগস্ট পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন নইলে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তবে এখনও কোনও সমঝোতার লক্ষণ দেখা যায়নি।

 

/এএ/
বিষয়:
ইউরোপযুক্তরাষ্ট্ররাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনইউক্রেনডোনাল্ড ট্রাম্পরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধভলোদিমির জেলেনস্কিবিশ্ব সংবাদ
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
খুলনায় নৌকা-ফেরি সংঘর্ষ: ৩ জন নিখোঁজ
সাবেক এডিসি শচীন মৌলিক কারাগারে
বইপড়া কর্মসূচিতে পুরস্কার পেলো খুলনার ৩ হাজার ৯০৯ শিক্ষার্থী
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার নিখোঁজ, থানায় জিডি
