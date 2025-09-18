ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ইস্যুতে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে দ্বিমত ট্রাম্পের

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। লন্ডনে রাষ্ট্রীয় সফরে থাকা অবস্থায় বৃহস্পতিবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেছেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতির বিষয়ে আমার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতপার্থক্য আছে। তবে এটিই আমাদের কয়েকটি ভিন্নমতের একটি।
স্টারমার বলেছেন, তিনি ও ট্রাম্প উভয়েই মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তায় একমত। তিনি বলেন, গাজায় পরিস্থিতি সহ্য করার মতো নয়। আমরা একসঙ্গে শান্তির রোডম্যাপ তৈরির ব্যাপারে একমত।
ট্রাম্পের সফর শেষে যুক্তরাজ্য ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে কি না, এমন প্রশ্নে স্টারমার বলেন, আমি জুলাইয়ের শেষেই সময়সূচি স্পষ্ট করেছি। এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সফরের কোনও সম্পর্ক নেই।
স্টারমার আরও বলেন, আমি মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করেছি। আমরা একে অপরকে সম্মান করি, পছন্দ করি এবং সর্বোত্তম সমাধানের পথ খুঁজতে চাই।