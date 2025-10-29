X
বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ন্যাটোর পূর্ব সীমান্তে সেনা কমাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪৪আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৪
মার্কিন সেনা। ছবি: আনাদোলু এজেন্সি

পশ্চিমাদের সামরিক জোট ন্যাটোর পূর্ব সীমান্তে অবস্থানরত মার্কিন সেনাদের সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, স্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরিতে অবস্থানরত সেনাদের কিছু ইউনিট প্রত্যাহার করা হবে বলে বুধবার নিশ্চিত করেছে রোমানিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

রোমানিয়া ইনসাইডার সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের মিত্র দেশগুলোকে ইতোমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানিয়েছে। তবে রোমানীয় কর্তৃপক্ষ বলছে, এটি কোনও পূর্ণাঙ্গ সেনা প্রত্যাহার নয়, বরং চলমান ঘূর্ণায়মান মোতায়েন বা রোটেশনের সমাপ্তি। দেশটিতে প্রায় এক হাজার মার্কিন সেনা থেকে যাবে বলে সরকারি পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মার্কিন সেনা পুনর্বিন্যাস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসনের নতুন অগ্রাধিকারের প্রতিফলন, যা চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতেই ঘোষণা করা হয়েছিল।

এতে আরও বলা হয়েছে, ন্যাটো পূর্ব সীমান্তে তাদের উপস্থিতি ও কার্যক্রম জোরদার করেছে, ফলে যুক্তরাষ্ট্র তাদের সামরিক অবস্থান পুনঃসমন্বয় করতে পারছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৮০০ মার্কিন সেনাকে মিহাইল কোগালনিচেনু বিমানঘাঁটি থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। তবে দেভেসেলু ও ক্যাম্পিয়া তুরজির ঘাঁটির সেনা সংখ্যায় কোনও পরিবর্তন হবে না।

এপ্রিল মাসে এনবিসি নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ইউরোপে অবস্থানরত সেনাদের প্রায় অর্ধেক প্রত্যাহারের পরিকল্পনা করছে। রোমানিয়ার এই ঘোষণা সেই পরিকল্পনারই বাস্তবায়ন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করে আসছে যে ন্যাটো সদস্য দেশগুলোকে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হবে। দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর ট্রাম্প আবারও সেই অবস্থান স্পষ্ট করেছেন।

ন্যাটো এখনও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও মন্তব্য করেনি।

সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি

/এএ/এমওএফ/
বিষয়:
ইউরোপযুক্তরাষ্ট্রডোনাল্ড ট্রাম্পন্যাটোবিশ্ব সংবাদরোমানিয়া
সম্পর্কিত
তালেবানকে নিশ্চিহ্নের হুমকি পাকিস্তানের
ব্রাজিলে পুলিশের অভিযানে নিহত ৬৪, জলবায়ু সম্মেলনের আগে উত্তেজনা
ইসরায়েল গাজায় হামলা চালালেও যুদ্ধবিরতি টিকে আছে: ট্রাম্প
সর্বশেষ খবর
তালেবানকে নিশ্চিহ্নের হুমকি পাকিস্তানের
তালেবানকে নিশ্চিহ্নের হুমকি পাকিস্তানের
সড়ক উন্নয়ন কাজে ধীরগতি, শেওড়াপাড়া-কাজীপাড়ায় ভোগান্তি চরমে
সড়ক উন্নয়ন কাজে ধীরগতি, শেওড়াপাড়া-কাজীপাড়ায় ভোগান্তি চরমে
ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদন সবার জন্য উন্মুক্ত করার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদন সবার জন্য উন্মুক্ত করার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
মেট্রোরেল চলাচলে নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই: ডিএমটিসিএল
মেট্রোরেল চলাচলে নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই: ডিএমটিসিএল
সর্বাধিক পঠিত
বেসরকারি কলেজে সিনিয়র প্রভাষক পদ বিলুপ্ত
জনবল কাঠামো ও এমিপিও নীতিমালা সংশোধনবেসরকারি কলেজে সিনিয়র প্রভাষক পদ বিলুপ্ত
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media