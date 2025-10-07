X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
পশ্চিমবঙ্গে বন্যা দেখতে গিয়ে তৃণমূলের হামলা, আইসিইউতে বিজেপি এমপি

রক্তিম দাশ, কলকাতা
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১১:১৭আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১১:১৭
আহত শঙ্কর ঘোষ

বন্যা বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা। ওই জেলার নাগরাকাটা অঞ্চল পরিদর্শনে গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের মলার শিকার হয়েছেন দুই বিজেপি নেতা। তারা হলেন- মালদহ উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। সোমবার (৬ অক্টোবর) সকালে রক্তাক্ত অবস্থায় খগেন মুর্মুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন। সাংসদকে এইমসে নিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে বলে জানালেন বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার।

সোমবার নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বিজেপির বিধায়ক সাংসদ গাড়িতে যাচ্ছিলেন বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শন করতে। আচকাই তৃণমূলের দুষ্কৃতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ। শঙ্কর ঘোষ একটি ভিডিও সামনে এনেছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে, খগেন মুর্মু রক্তাক্ত অবস্থায় গাড়ির মধ্যে বসে রয়েছে। রক্তে তাঁর পাঞ্জাবি ভিজে যাচ্ছে। ভেঙে গিয়েছে গাড়ির পুরো কাচ। হামলার মুখে পড়ে যখন কোনও ক্রমে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন সাংসদ ও বিধায়ক, ঠিক সেই সময় তাদের পিছন দিক থেকে দুষ্কৃতীরা হামলা করে বলে অভিযোগ।

এই ঘটনার পরপরই নাগরাকাটায় গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনার নিন্দা জানান তিনি। 

মঙ্গলবার ওই এলাকার যাবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় যাবেন সুকান্ত মজুমদার। এদিন বিজেপি নেতাদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। সাংবাদিক বৈঠক করে নিন্দা জানিয়েছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী। ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর দফতর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্পিকার ওম বিড়লা ও রাজ্যপালকে নালিশ জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ভারতবন্যার খবরপশ্চিমবঙ্গবিজেপিবিশ্ব সংবাদ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
