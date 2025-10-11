মেক্সিকোতে প্রবল বৃষ্টিতে ৩০ জনের মৃত্যু

মেক্সিকোতে প্রবল বৃষ্টিপাতে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, টানা বৃষ্টির ফলে একাধিক ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে, কিছু পৌরসভায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে এবং নদীগুলো উপচে পড়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
হিদালগো রাজ্যের সিভিল প্রোটেকশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সেখানে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্তত এক হাজার বাড়ি ও শত শত স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
পুয়েবলা রাজ্যের গভর্নর আলেহান্দ্রো আরমেন্তা বলেছেন, ভূমিধসসহ বিভিন্ন ঘটনায় অন্তত ৯ জন মারা গেছেন এবং আরও ৫ জন নিখোঁজ রয়েছেন। ভেরাক্রুজ রাজ্যে আরও দুইজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিয়া শেইনবাউম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, ‘আমরা জনগণকে সহায়তা করতে, সড়ক খুলে দিতে এবং বিদ্যুৎ সেবা পুনরুদ্ধারে কাজ করছি।’ তিনি জরুরি সহায়তাকর্মীদের হাঁটু-সমান পানির মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বহন করার কিছু ছবি শেয়ার করেছেন।
নৌবাহিনীর প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা গেছে, একজন কর্মকর্তা পোজা রিকা শহরের গভীর পানিতে হেঁটে আটকে পড়া মানুষদের খুঁজছেন। সেখানে প্রবল বৃষ্টি ও কাজোনেস নদীর প্লাবনে ভেরাক্রুজের বড় অংশ ডুবে গেছে।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রায় ৫,৪০০ জন কর্মীকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নজরদারি, উদ্ধার ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।