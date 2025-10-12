X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মিসরে গাড়ি দুর্ঘটনায় তিন কাতারি কর্মকর্তা নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৮আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৮
গাজা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তুতির মধ্যেই শারম আল-শেখ শহরে গাড়ি দুর্ঘটনায় বাড়তি সতর্কতা। ছবি: রয়টার্স।

মিসরের লোহিত সাগর উপকূলীয় শহর শারম আল-শেখের কাছে গাড়ি দুর্ঘটনায় তিন কাতারি কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। রবিবার এক বিবৃতিতে কায়রোতে কাতার দূতাবাস জানিয়েছে, নিহত তিনজনই কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির প্রশাসনিক দফতর ‘আমিরি দিওয়ান’-এর কর্মকর্তা ছিলেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।

দূতাবাস ঘটনাটিকে একটি ‘দুঃখজনক সড়ক দুর্ঘটনা’ হিসেবে বর্ণনা করেছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তিন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় প্রাণ হারিয়েছেন।

দুর্ঘটনায় আরও দুই কর্মকর্তা আহত হয়েছেন বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। আহতরা বর্তমানে শারম আল-শেখের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘কায়রোয় অবস্থিত কাতার দূতাবাস নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে। প্রার্থনা করছে, মহান আল্লাহ তাদেরকে অফুরন্ত রহমত দান করুন, জান্নাতবাসী করুন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য দান করুন।’

মিসরের শারম আল-শেখ শহরেই চলতি সপ্তাহের শুরুতে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সোমবার সেখানে চুক্তি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে একটি বৈশ্বিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ারও কথা রয়েছে। এজন্য বাড়তি সতর্কতাও নেওয়া হয়েছে।  

/এস/
বিষয়:
গাড়িকাতারমিসরদুর্ঘটনাবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
২০০ তালেবান যোদ্ধাকে হত্যার দাবিআফগানিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষে ২৩ সেনা নিহতের কথা স্বীকার করলো পাকিস্তান
পাল্টা হামলায় আগফানিস্তানের ১৯টি সীমান্ত ফাঁড়ি দখলের দাবি পাকিস্তানের  
৫৮ পাকিস্তানি সেনা হত্যার দাবি আফগানিস্তানের, সীমান্ত বন্ধ
সর্বশেষ খবর
ইয়টে জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে চুম্বনে মাতলেন কেটি পেরি!
ইয়টে জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে চুম্বনে মাতলেন কেটি পেরি!
ধ্বংস করা হলো অবৈধ গ্যাস সংযোগে ব্যবহৃত ২ হাজার রেগুলেটর
ধ্বংস করা হলো অবৈধ গ্যাস সংযোগে ব্যবহৃত ২ হাজার রেগুলেটর
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে এসে ছাত্রলীগ নেতা আটক
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে এসে ছাত্রলীগ নেতা আটক
দানবীয় সরকারের পতনে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান অনিবার্য হয়ে পড়েছিল: ট্রাইব্যুনালে চিফ প্রসিকিউটর
দানবীয় সরকারের পতনে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান অনিবার্য হয়ে পড়েছিল: ট্রাইব্যুনালে চিফ প্রসিকিউটর
সর্বাধিক পঠিত
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
১৫ কর্মকর্তাকে হেফাজতে নিয়েছে সেনা কর্তৃপক্ষ
১৫ কর্মকর্তাকে হেফাজতে নিয়েছে সেনা কর্তৃপক্ষ
তারেক রহমান জ্বরে আক্রান্ত
তারেক রহমান জ্বরে আক্রান্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media