মিসরে গাড়ি দুর্ঘটনায় তিন কাতারি কর্মকর্তা নিহত

মিসরের লোহিত সাগর উপকূলীয় শহর শারম আল-শেখের কাছে গাড়ি দুর্ঘটনায় তিন কাতারি কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। রবিবার এক বিবৃতিতে কায়রোতে কাতার দূতাবাস জানিয়েছে, নিহত তিনজনই কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির প্রশাসনিক দফতর ‘আমিরি দিওয়ান’-এর কর্মকর্তা ছিলেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।
দূতাবাস ঘটনাটিকে একটি ‘দুঃখজনক সড়ক দুর্ঘটনা’ হিসেবে বর্ণনা করেছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তিন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় প্রাণ হারিয়েছেন।
দুর্ঘটনায় আরও দুই কর্মকর্তা আহত হয়েছেন বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। আহতরা বর্তমানে শারম আল-শেখের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘কায়রোয় অবস্থিত কাতার দূতাবাস নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে। প্রার্থনা করছে, মহান আল্লাহ তাদেরকে অফুরন্ত রহমত দান করুন, জান্নাতবাসী করুন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য দান করুন।’
মিসরের শারম আল-শেখ শহরেই চলতি সপ্তাহের শুরুতে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সোমবার সেখানে চুক্তি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে একটি বৈশ্বিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ারও কথা রয়েছে। এজন্য বাড়তি সতর্কতাও নেওয়া হয়েছে।