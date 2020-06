হাঁটু গেড়ে বিক্ষোভে সংহতি জানালো নিউ ইয়র্ক-মিয়ামির পুলিশ

মিনেসোটায় পুলিশি হেফাজতে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে যখন পুরো যুক্তরাষ্ট্রের বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে, বিভিন্ন স্থানে সহিংসতার খবর পাওয়া যাচ্ছে, তখন প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে নিউ ইয়র্ক ও মিয়ামির পুলিশ। শনিবার নিউ ইয়র্কে বিক্ষোভ চলাকালে প্রতিবাদকারীরা হাঁটু গেড়ে বসে নীরবতা পালন করার সময় কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তাও তাদের সঙ্গে যোগ দেন। মিয়ামিতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে ৫০ জনের বেশি লোককে গ্রেফতার করলেও কয়েকজন পুলিশ সদস্য হাঁটু গেড়ে বসে প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে সংহতি জানান।



মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানায়, নিউ ইয়র্কে পুলিশ কর্মকর্তাদের সংহতি জানানোর ভিডিও ধারণ করেছেন আলিয়া আব্রাহাম। তিনি বলেন, আমি এমনটি প্রত্যাশা করিনি। কখনও এমনটি দেখি নাই।

দ্য ব্ল্যাক রিসোর্স নেটওয়ার্ক নামের সংগঠন পরিচালনাকারী আব্রাহাম নামের তরুণী জানান, তার অ্যাক্টিভিজম জীবনে পুলিশ কর্মকর্তাদের এমন কিছু করার কখনও দেখেননি। তবে এমন সংহতি জানানোই যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, এটি দারুণ ও ভালো লক্ষণ। কিন্তু আমরা যা চাই তা নির্দিষ্ট পদক্ষেপ।

মিয়ামিতে শনিবার রাতে বিক্ষোভ জোরদার হয়েছিল। সেখানে ৫০ জনের বেশি বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে কয়েকজন পুলিশ সদস্য হাঁটু গেড়ে বসে সংহতি জানানোর ফলে অনেক প্রতিবাদকারীই অবাক হয়েছেন।

Demonstrators & Police Chiefs from Miami Dade County kneel and say a prayer following the death of #GeorgeFloyd @wsvn #MiamiDade #7News #wsvn @OfficialJoelF pic.twitter.com/TurQB2C36y