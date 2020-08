জাস্টিন ট্রুডোর ঈদ শুভেচ্ছা

অতীতের ধারাবাহিকতায় এবারও ঈদুল আজহা উপলক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। ৩১ জুলাই নিজের অফিসিয়াল টুইটার পাতা থেকে দেওয়া ওই বার্তায় সবার সুখ শান্তি কামনার পাশাপাশি করোনা সংক্রমণ রোধে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অনুরোধ করেছেন তিনি।

To all Muslim Canadians beginning their celebrations tonight: Eid Mubarak! I know festivities will be different this year, but I hope you have a happy Eid al-Adha no matter how you celebrate. https://t.co/zVsKhwWGUP pic.twitter.com/f6CYv479kO