সিরিয়ায় রুশ ও মার্কিন সামরিক যানের সংঘর্ষ

সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সামরিক যানের সংঘর্ষের মুখে পড়েছে। উত্তর-পূর্ব সিরিয়ায় এই সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন মার্কিন সেনা আহত হয়েছে। এই ঘটনায় একে অপরকে দায়ী করছে ওয়াশিংটন ্ দুটি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি’র এক প্রতিবেদনে বিষয়টি জানা গেছে।

সামরিক যানের সংঘর্ষের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে রাশিয়ার একটি জাতীয়তাবাদী ওয়েবসাইট। পরে তা ব্যাপকহারে টুইটারে ছড়িয়ে পড়ে। এতে দেখা গেছে, একটি মরুভূমিতে একটি মার্কিন আর্মড কারকে চাপা দিচ্ছে রুশ সামরিক যান। আকাশে তখন একটি রুশ হেলিকপ্টার উড়ছিল।

রাশিয়া দাবি করেছে, টহলে বাধা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার এই সংঘর্ষের কথা জানা গেছে।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওই এলাকায় রাশিয়ার টহলের বিষয়ে মার্কিন সেনাবাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছিল। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এরপরও চুক্তি লঙ্ঘন করে মার্কিন সেনারা রাশিয়ার টহল আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

এতে আরও বলা হয়, এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার সামরিক পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয় এবং তাদের দায়িত্ব পালন করে।

হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ (এনএসসি) জানিয়েছে, রাশিয়ার একটি যান যুক্তরাষ্ট্রের মাইনবিরোধী সামরিক যানে ধাক্কা খায়। এতে কয়েকজন আহত হয়েছে।

Video of US-Russia troops confrontation in Northern #Syria this week. Politico reporting now that 4 US troops were injured as result: pic.twitter.com/zbEgD5jzgc