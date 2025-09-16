X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এই শরতেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন আলোচনার আশা রাশিয়ার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩৯আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩৯
রাশিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ। ছবি: রয়টার্স।

এই শরতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতা নিরসনে নতুন এক দফা আলোচনা নির্ধারণ করা যাবে বলে আশা করছে রাশিয়া। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) ভোরে রাশিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ এ কথা বলেছেন। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া এর আগে ইস্তাম্বুলে দুটি বৈঠক করেছে—প্রথমটি ফেব্রুয়ারিতে, দ্বিতীয়টি এপ্রিলে। মূলত কূটনীতি ও দূতাবাস পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ছিল এ দুটি বৈঠক। উভয় পক্ষই জানিয়েছিল যে এসব আলোচনায় কিছু অগ্রগতি হয়েছে।

এরপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ নেতা ভ্লাদিমির পুতিন সাক্ষাৎ করেছেন। গত মাসে আলাস্কায়। তবে সেই আলোচনা এখনও সাড়ে তিন বছরের বেশি সময় ধরে চলা ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে কোনও চুক্তিতে পৌঁছাতে পারেনি।

উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ তাস সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, নতুন কূটনৈতিক বৈঠক আয়োজন বিলম্বিত হওয়ার কারণগুলোর একটি হলো উভয় পক্ষেরই এ ইচ্ছা যে আলোচনাটি যেন উল্লেখযোগ্য ফল ছাড়া ব্যর্থ না হয়।

তাসকে রিয়াবকভ বলেছেন, যাই হোক, যদি আমরা সময়সীমা নিয়ে কথা বলি, তবে অন্তত শরতের শেষে এ ধরনের একটি বৈঠক আয়োজনের চেষ্টা করছি।

তিনি বলেন, কিছু বাধা ছিল। যেমন: প্রযুক্তিগত বা সময়সূচি-সংক্রান্ত সমস্যা, কিন্তু সেটিই আসল বিষয় ছিল না।

তাসকে রিয়াবকভ আরও বলেছেন, প্রধান কারণ হলো আমরা চাইনি যে বৈঠকটি দৃশ্যমান কোনও অগ্রগতি ছাড়া অনুষ্ঠিত হোক। ঝুঁকি রয়েছে যে আমরা একই জায়গায় থেকে যাব, কোনও অগ্রসরতা অর্জন করতে পারব না।

তার মতে, তাই ভালো হবে যদি উভয় পক্ষের রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকা অবস্থায় আমরা আড়ালে কাজ চালিয়ে যাই। হয়তো পরবর্তী ধাপ বা ধাপগুলোর জন্য একটি ভিত্তি তৈরি করা সম্ভব হবে। আর সব ধরনের লজিস্টিক ও সাংগঠনিক দিক দ্রুত সমাধান হবে।

ইস্তাম্বুলে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মার্কিন প্রতিনিধিদল প্রায় ছয় ঘণ্টা রাশিয়ান কনস্যুলেট ভবনে অবস্থান করেছিল। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এক মুখপাত্র তখন বলেছিলেন, আলোচনার এজেন্ডায় ইউক্রেন ছিল না।

পররাষ্ট্র দফতর জানিয়েছিল, এই বৈঠক ফেব্রুয়ারির আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত ‘গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি’ অব্যাহত রেখেছে।

/এস/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্ররাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনডোনাল্ড ট্রাম্পরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
টিকটক নিয়ে কাঠামোগত চুক্তিতে পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন
মার্কিন হামলায় ভেনেজুয়েলার সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌকা বিধ্বস্ত, নিহত ৩
যুক্তরাষ্ট্রের কাঁচামাল ব্যবহার করলে বাড়তি শুল্কে ছাড় পাবে বাংলাদেশি পোশাক
সর্বশেষ খবর
সাতক্ষীরায় একদিনে পানিতে ডুবে ৫ শিশু-কিশোরের মৃত্যু
সাতক্ষীরায় একদিনে পানিতে ডুবে ৫ শিশু-কিশোরের মৃত্যু
আগামীকাল বেনাপোল বন্দরে আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকবে
আগামীকাল বেনাপোল বন্দরে আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকবে
বগুড়ার কাহালুতে সড়ক দুর্ঘটনায় মা-ছেলে নিহত
বগুড়ার কাহালুতে সড়ক দুর্ঘটনায় মা-ছেলে নিহত
জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের মতবিনিময়
জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের মতবিনিময়
সর্বাধিক পঠিত
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media