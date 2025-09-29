X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান

মুন‌জের আহমদ চৌধুরী, লন্ডন
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪৪আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪৪
যুক্তরাজ্যে ধান চাষ

যুক্তরাজ্যের সেন্টার ফর ইকোলজি অ্যান্ড হাইড্রোলজির গবেষকরা ঘোষণা করেছেন যে তারা দেশে প্রথম ধানের ফসল সফলভাবে কেটেছেন। নতুন তৈরি করা ছোট ধানের ক্ষেতগুলোতে নয় জাতের ধান উৎপন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ব্রাজিল, কলম্বিয়া এবং ফিলিপাইন থেকে আসা জাতও রয়েছে। ১৮৮৪ সালে রেকর্ড শুরু হওয়ার পর থেকে দেশের সবচেয়ে উষ্ণ গ্রীষ্ম এই ফলনে সাহায্য করেছে।

এই গবেষণার নেতৃত্বদানকারী পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিবেশবিদ নাদিন মিটসচুনাস স্বীকার করেছেন যে যখনই তিনি লোকেদের বলেন যে তিনি যুক্তরাজ্যে ধান চাষ করছেন, তাদের প্রতিক্রিয়া সাধারণত অবিশ্বাসসূচক হয়। তিনি বলেন, ‘এর আগে কেউ এটি চেষ্টা করেনি। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে, আমরা এমন শস্য পাচ্ছি যা ১০ বছর আগেও সম্ভব বলে মনে করিনি। আগামী ১০ বছরের মধ্যে ধান আমাদের জন্য একটি পুরোপুরি উপযুক্ত ফসল হতে পারে।’

পরীক্ষামূলক চাষে ধানের চারাগুলো বড়ো এবং ঝোপালো হয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে দ্রুত উষ্ণায়নকারী জলবায়ু যুক্তরাজ্যে কী চাষ করা যেতে পারে তার সীমা পরিবর্তন করছে। ঐতিহাসিকভাবে, ব্রিটিশ জলবায়ু ধান চাষের জন্য খুব ঠান্ডা এবং প্রয়োজনীয় দীর্ঘ ও ধারাবাহিক রোদহীন বলে বিবেচিত হত। তবে এই চরম গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা এবং ফেন্স এলাকার সমৃদ্ধ মাটিতে পর্যাপ্ত জল সরবরাহ এই শস্যের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছে।

যুক্তরাজ্যের সেন্টার ফর ইকোলজি অ্যান্ড হাইড্রোলজির অধ্যাপক রিচার্ড পাইওয়েল সতর্ক করে বলেন, যুক্তরাজ্য এখনও ধান চাষের সীমানার একেবারে প্রান্তে রয়েছে, যা বর্তমানে কৃষকদের জন্য বাণিজ্যিক রোপণকে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক ঝুঁকিতে পরিণত করছে। যুক্তরাজ্যের চ্যালেঞ্জিং আবহাওয়ার কারণে ২০২৪ সালে গম ও রেপসিডের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, তা কৃষকদের ঝুঁকির বিষয়টি তুলে ধরে।

তিনি বলেন, তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে আগামী এক দশকের মধ্যে ধান চাষ বড় পরিসরে লাভজনক হতে পারে। যুক্তরাজ্যের চালের বাজার ইতিমধ্যেই ১ বিলিয়ন পাউন্ডের বেশি মূল্যের। অভ্যন্তরীণ সরবরাহ খাদ্য নিরাপত্তা বাড়াতে এবং আমদানির উপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করতে পারে।

এই পরীক্ষামূলক ধান চাষ খাদ্য সরবরাহ ছাড়াও যুক্তরাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পিটল্যান্ড ইকোসিস্টেমের জন্য সুদূরপ্রসারী সুবিধা এনে দিতে পারে।

গত শতাব্দীতে যুক্তরাজ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ জলাভূমি আবাসস্থল বিলুপ্ত হয়েছে। প্রখ্যাত কার্লিউ পাখি সংরক্ষণবিদ মেরি কলওয়েল উল্লেখ করেন যে, বিলুপ্তপ্রায় কার্লিউ পাখি—যা একসময় যুক্তরাজ্যে সাধারণ ছিল—অন্যান্য অঞ্চলে তাদের প্রজনন ঋতুর বাইরে খাবারের সন্ধানে এবং স্থানান্তরের সময় বিরতিস্থল হিসেবে ধানের ক্ষেত ব্যবহার করে। অতএব ধানের ক্ষেত তৈরি তাদের জন্য নতুন মূল্যবান আবাসস্থল তৈরি করতে পারে।

যুক্তরাজ্য তার চাল সরবরাহের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। প্রতি বছর আনুমানিক ৬,৫০,০০০ থেকে ৭,০০,০০০ টনেরও বেশি চাল আমদানি করে। যদিও যুক্তরাজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ পরিবার চাল কিনে থাকে। তবে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে দেশের বৈচিত্র্যময় রন্ধনপ্রণালি দ্বারা চালিত হয়, যেখানে দক্ষিণ এশীয় (ভারতীয়, পাকিস্তানি, বাংলাদেশি) এবং পূর্ব এশীয় (চীনা, থাই, জাপানি) সম্প্রদায়গুলি এটিকে প্রধান খাদ্য হিসেবে সবচেয়ে বেশি খেয়ে থাকে। এই নির্ভরতা ধান চাষের সাফল্যকে খাদ্য স্থিতিস্থাপকতা এবং নিরাপত্তা তৈরির দিকে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরে।

যুক্তরাজ্যধানবিশ্ব সংবাদ
