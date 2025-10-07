ক্যালিফোর্নিয়ায় মেডিক্যাল হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের স্যাক্রামেন্টো শহরের ব্যস্ত হাইওয়েতে জরুরি চিকিৎসা সহায়তাকারী হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। সোমবার (৬ অক্টোবর) এয়ার ট্রান্সপোর্ট অপারেটর জানিয়েছে, এতে তিনজন আহত হয়েছেন, যদিও হেলিকপ্টারে কোনো রোগী ছিল না। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
স্যাক্রামেন্টোর মেয়র কেভিন ম্যাককার্টি এক্সে দেওয়া পোস্টে জানান, দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হেলিকপ্টারটি শহরের ৫৯তম স্ট্রিটের কাছে, মহাসড়কের পূর্বমুখী অংশে আছড়ে পড়ে।
অপারেটর সংস্থা রয়টার্সকে পাঠানো এক ই-মেইলে জানিয়েছে, ‘আমরা বর্তমানে ঘটনাটির বিস্তারিত তথ্য এবং জড়িত ক্রু সদস্যদের অবস্থা জানার চেষ্টা করছি; সবাইকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।’
সংস্থার ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে গুরুতর অসুস্থ ও আহত রোগীদের জন্য চিকিৎসা সহায়তা পরিবহন সেবা প্রদান করে।
দুর্ঘটনার কারণ তদন্তাধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে সিবিএস নিউজ। তারই প্রথম ঘটনাটি রিপোর্ট করেছিল।
রয়টার্স জানিয়েছে, স্যাক্রামেন্টো ফায়ার কর্তৃপক্ষ ও ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মন্তব্যের অনুরোধে এখনও সাড়া দেয়নি।