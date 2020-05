কাঠমান্ডু থেকে দেখা যাচ্ছে ২০০ কিলোমিটার দূরের এভারেস্ট

নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর বাসিন্দারা ঘুম থেকে জেগে ওঠে তুষারে ঢাকা মাউন্ট এভারেস্টের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে চমকে গেছেন! বেশ কয়েক দশক পর আবারও এর পুনরাবৃত্তি হলো। করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে আরোপিত অবরোধের (লকডাউন) সুবাদে দূষণের স্তর হ্রাস পাওয়ায় এভারেস্ট এমন ঝকঝকে লাগছে।

লকডাউন চলাকালীন মানুষ ঘরবন্দি থাকতে বাধ্য হওয়ায় প্রকৃতিতে প্রাণ ফিরে আসার চিত্র দেখা যাচ্ছে নিয়মিত। এর সবশেষ উদাহরণ নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে বহু বছর পর মাউন্ট এভারেস্ট দেখা যাওয়ার ঘটনা। সাদা বরফে আচ্ছাদিত বিশ্বের এই সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ সত্যিই দর্শনীয়।

ইংরেজি সাপ্তাহিক নেপালি টাইমস মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে এভারেস্টের চমৎকার কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছে। এরপর এগুলো বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। কাঠমান্ডুর চোবার গ্রাম থেকে এ সপ্তাহে এক গোধূলিবেলায় এসব মনোরম ছবি তুলেছেন প্রকৃতিপ্রেমী আভুষণ গৌতম।

নেপালি টাইমস ক্যাপশনে লিখেছে, ‘কোভিড-১৯ লকডাউন নেপাল ও উত্তর ভারতের আকাশ পরিষ্কার করে দিয়েছে। দূষণের স্তর এত বেশি কমেছে যে, বহু বছর পর আবারও কাঠমান্ডু উপত্যকা থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরের মাউন্ট এভারেস্ট দেখা গেলো।’

The #COVID19Lockdown has cleaned the air over #Nepal and northern #India. So much so that for the first time in many years, Mt #Everest can be seen again from #Kathmandu Valley even though it is 200km away.



More breathtaking images by @AbhushanGautam: https://t.co/IqFZw39haC pic.twitter.com/ErTJa7kPJo