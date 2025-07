‘একটু শরীর খারাপ লাগলেই মনে হয় ক্যানসার হয়েছে’

প্রশ্ন: আমার বয়স ৩৫ বছর। বছর দশেক আগে একজন আমার হাত দেখে বলেছিল আমি কঠিন রোগে ভুগে মারা যাব। এরপর থেকে আমার প্রচন্ড আতংক কাজ করে। একটু শরীর খারাপ লাগলেই মনে হয় ক্যানসার হয়েছে। একটু জ্বর হলেও আমি ফুল বডি চেকাপ করি। তারপরেও আতংক কাজ করে। মনে হয় এমন কোনও রোগ হয়েছে যেটার চিকিৎসা নেই। কারোর ক্যানসার বা ব্রেন টিউমার হয়েছে এমন সংবাদ শুনলে আমি রাতে ঘুমাতে পারি না আতংকে। কীভাবে এই ভয় কাটাবো?

উত্তর: ১. বাস্তবতা যাচাই করুন: হস্তরেখা বা অন্য কোনও অপ্রমাণিত পদ্ধতি ভবিষ্যৎ বলতে পারে না। চিকিৎসাবিজ্ঞানেও এগুলোর ভিত্তি নেই। ১০ বছর আগের সেই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে- আপনি সুস্থ আছেন, যা ইতিবাচক দিক।

২. মনস্তাত্ত্বিক কারণ বুঝুন: এটি হাইপোকন্ড্রিয়া (Hypochondria) বা ইলনেস অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার এর লক্ষণ হতে পারে, যেখানে স্বাস্থ্য নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বেগ কাজ করে। মৃত্যুভয় বা নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় এই উদ্বেগকে বাড়িয়ে তোলে।

৩. পেশাদার সাহায্য নিন: মনোরোগ বিশেষজ্ঞ (Psychiatrist) বা সাইকোলজিস্ট এর সাথে কথা বলুন। কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি (CBT) এই ধরনের উদ্বেগ কমাতে খুব কার্যকর। প্রয়োজনে চিকিৎসক শান্ত করার ওষুধ (Anti-anxiety) দিতে পারেন।

৪. স্বাস্থ্য পরীক্ষার সীমা নির্ধারণ করুন: বছরে একবার রুটিন চেকআপ করুন (ব্লাড টেস্ট, ইসিজি ইত্যাদি), কিন্তু বারবার টেস্ট করবেন না। লক্ষণ দেখা দিলে একজন নির্ভরযোগ্য ডাক্তারের পরামর্শ নিন- অনলাইন রিসার্চ বা আতঙ্কিত হওয়া এড়িয়ে চলুন।

৫. মাইন্ডফুলনেস ও রিল্যাক্সেশন টেকনিক: মেডিটেশন, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস (Deep Breathing), বা ইয়োগা চর্চা করুন। উদ্বেগ কমাতে এগুলো সাহায্য করে। প্রতিদিন ১০ মিনিট লিখে ফেলুন কী ভয় পাচ্ছেন। এটি আবেগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৬. জীবনযাপনে ইতিবাচক পরিবর্তন: স্বাস্থ্যকর খাবার, নিয়মিত ব্যায়াম এবং পর্যাপ্ত ঘুম উদ্বেগ কমায়। যেকোনো নেতিবাচক খবর (যেমন ক্যানসারের গল্প) পড়া বা শোনা সীমিত করুন।

৭. সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করুন: কাছের মানুষজনকে আপনার অনুভূতি জানান। তাদের সমর্থন আপনাকে শক্তি দেবে। অনলাইন বা অফলাইন সাপোর্ট গ্রুপে যুক্ত হতে পারেন যারা একই রকম সমস্যা মোকাবিলা করছে।

৮. ভয়কে স্বীকার করুন, কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেবেন না। মনে রাখবেন, ভয় আপনার বাস্তবতা নয়, চিন্তা। আপনি এই চিন্তাকে প্রশ্ন করতে পারেন: 'এর সত্যতা কতটুকু?' বা 'আমি কি আগেও এমন ভয় কাটিয়ে উঠেছি?'

৯. সাইকোথেরাপির বিকল্প: যদি থেরাপি নেওয়া সম্ভব না হয়, সেল্ফ-হেল্প বই (যেমন The Anxiety and Phobia Workbook by Edmund Bourne) পড়তে পারেন। অনলাইন ফ্রি মেডিটেশন সেশনে অংশ নিতে পারেন।

প্রশ্ন: আমার বয়স ৩০ বছর। সম্প্রতি প্রায় দশ বছরের সম্পর্ক ভেঙে গেছে। একেবারে ছোটবেলার সম্পর্ক ছিল। আমার মনে হচ্ছে আমি আর কখনও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবো না।

উত্তর: আমি গভীরভাবে সমবেদনা জানাচ্ছি আপনাকে। দীর্ঘ দশ বছরের একটি সম্পর্ক, বিশেষ করে যেটা ছোটবেলা থেকেই গড়ে উঠেছে, সেটি ভেঙে যাওয়া সত্যিই এক অপরিমেয় বেদনার এবং জীবনকে উল্টেপাল্টে দেওয়ার মতো ঘটনা। ৩০ বছর বয়সে এই পরিস্থিতি আরও কঠিন মনে হতে পারে, আশা করি আপনি নিজের প্রতি একটু কোমল হবেন এবং কিছু বিষয় মনে রাখবেন-

১. আবেগ-অনুভূতিকে স্বাভাবিক ভাবে নিন: এত দীর্ঘ সময়ের সম্পর্ক শেষ হলে শোকের অনুভূতি আসাটাই স্বাভাবিক। এই ব্যথা, হতাশা, ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা এখন অনুভব করাটা একেবারেই স্বাভাবিক। এই অনুভূতিগুলোকে দমন করবেন না। কাঁদুন, লিখুন, নিরাপদ কারো সাথে কথা বলুন।

২. 'স্বাভাবিক' জীবনের সংজ্ঞা বদলাবে - এটাই স্বাভাবিক: দশ বছর পর আপনি যে মানুষটি, তিনি ত্রিশ বছর আগের সেই 'স্বাভাবিক' জীবনে ফিরে যাবেন না। এই অভিজ্ঞতা আপনাকে বদলে দিয়েছে। নতুন এক 'স্বাভাবিক' গড়ে তোলার প্রক্রিয়া - ধীর, কষ্টকর, কিন্তু সম্ভব।

৩. সময়ই একমাত্র প্রতিকার নয়, তবে অপরিহার্য: সময় শুধু সুযোগ দেয় ক্ষত শুকোতে, দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে, নিজেকে নতুনভাবে চিনতে। প্রতিদিন একটু একটু করে আপনি এগুচ্ছেন, প্রাকৃতিক নিয়মে।

৪. নিজেকে প্রাধান্য দিন (Self-Care অত্যন্ত জরুরি): নিয়মিত খাওয়া, যথেষ্ট ঘুমানো, হালকা ব্যায়াম/হাঁটা। মন ভালো না থাকলে শরীরও দুর্বল হয়। নিজের অনুভূতিকে জায়গা দিন। জার্নালিং (ডায়েরি লেখা) অনেক সাহায্য করে। পছন্দের পুরনো শখ বা নতুন কিছু শেখায় মন বসানোর চেষ্টা করুন (আঁকা, গান, রান্না, কোন কোর্স ইত্যাদি)। সোশ্যাল মিডিয়ায় সাবধান থাকুন।

৫. সাপোর্ট সিস্টেমের ওপর ভরসা রাখুন: পরিবার, বিশ্বস্ত বন্ধু যারা শুধু শুনবে, বিচার করবে না- তাদের সাথে থাকুন। একা থাকার চাপ নেবেন না। কথা বলতে সংকোচ হলে থেরাপিস্ট বা কাউন্সেলরের সাহায্য নেওয়া একদমই জরুরি এবং কার্যকরী।

৬. ভবিষ্যত নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না: 'আমি কি আর কখনো ভালোবাসা পাবো?, কখনোই সুখী হবো না?' - এই চিন্তাগুলো এখন স্বাভাবিক, কিন্তু এগুলোই আপনার বর্তমান বেদনাকে আরও তীব্র করবে। এখন ফোকাস করুন বর্তমানে, নিজেকে সুস্থ করতে।

৭. দশ বছরকে 'নষ্ট' ভাববেন না: এই সম্পর্ক জীবনের একটা বিশাল অধ্যায়, অভিজ্ঞতা। ভালোবাসা, ঘনিষ্ঠতা, হয়তো কিছু সুখী মুহূর্তও ছিল। এগুলো আপনাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এই অভিজ্ঞতাগুলোই ভবিষ্যতে আপনাকে আরও পরিণত, সহানুভূতিশীল করে তুলতে পারে।

৮. পেশাদার সহায়তা নিন: যদি একদম ভেঙে পড়েন, মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারের সাহায্য নিতে দ্বিধা করবেন না। তারা আপনাকে এই কঠিন সময়ে নেভিগেট করতে সাহায্য করতে পারবেন। আপনি একা নন এবং এই অনুভূতি চিরস্থায়ী হবে না। নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখুন, একটু একটু করে।