মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
গরুর ঝাল ভুনা রান্নার রেসিপি জেনে নিন

জীবনযাপন ডেস্ক
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৩

গরম ভাত, পোলাও বা পরোটার সঙ্গে গরুর ঝাল ভুনা পরিবেশন করতে পারেন। ঝাল-মসলার ঘন ঝোল, নরম মাংস আর সুগন্ধি মশলার মিশেলে তৈরি আইটেমটি দারুণ পছন্দ করবে সবাই। রেসিপি জেনে নিন।

গরুর ঝাল ভুনা। ছবি- এআই/বাংলা ট্রিবিউন

উপকরণ
গরুর মাংস – ১ কেজি (হাড়সহ)
পেঁয়াজ – ৪/৫টা (কুচি করা)
রসুন বাটা– ২ টেবিল চামচ
আদা বাটা– ২ টেবিল চামচ
শুকনা মরিচ গুঁড়া – ২ স্বাদ মতো
হলুদ গুঁড়া– ১ চা চামচ
ধনে গুঁড়া – ১ টেবিল চামচ
জিরা গুঁড়া – ১ চা চামচ
গরম মসলা গুঁড়া – ১ চা চামচ
টক দই – ৩ টেবিল চামচ
তেল – আধা কাপ
লবণ – পরিমাণ মতো
কাঁচা মরিচ – ৬/৭টা
ধনেপাতা কুচি – ২ টেবিল চামচ

প্রস্তুত প্রণালি
মাংস ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। একটি বাটিতে মাংসের সাথে রসুন-আদা বাটা, শুকনা মরিচ গুঁড়া, হলুদ, ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, দই ও লবণ মিশিয়ে মেরিনেট করে রাখুন কমপক্ষে আধা ঘণ্টা। কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি বাদামি করে ভেজে নিন। মেরিনেট করা মাংস ঢেলে দিন এবং মাঝারি আঁচে ভুনা করতে থাকুন। ধীরে ধীরে মাংস থেকে তেল ছাড়তে শুরু করবে। প্রয়োজনে সামান্য গরম পানি দিয়ে নরম করুন। মাংস নরম হয়ে এলে কাঁচা মরিচ ও গরম মসলা দিয়ে আরও কয়েক মিনিট ভুনে নিন। তেল উপরে উঠে এলে চুলা বন্ধ করুন। ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

রেসিপি
শহিদ মিনারে ফুলবাড়ী আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
সুন্দরবন থেকে অস্ত্র ও গুলিসহ দস্যু বাহিনীর সহযোগী আটক
ডাকসু নির্বাচনে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে থাকবে সেনাবাহিনী 
এশিয়া কাপ খেলতে ভারতে বাংলাদেশ দল
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
