বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
বাসায় সুশি বার্গার বানানোর সহজ উপায়

জীবনযাপন ডেস্ক
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৮আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৮
বাসায় সুশি বার্গার বানানোর সহজ উপায়

সুশি বার্গার শুনলেই মনে হয়, বাসায় কি বানানো যাবে? যদি বানানোর প্রক্রিয়া নিজের মতো সহজ করে নেওয়া যায়, তবে ততটা কষ্ট হয় না। বেসিক সুশি বার্গার এক দুইবার বাসায় বানানোর চেষ্টা করলে আপনার পরিবারের নিত্য নতুন খাবারের তালিকায় যুক্ত হতে পারে খুবই মজার এই খাবারটি।

উপকরণ

রাইসের জন্য:

সুশি বা ছোট বীজের বাসমতি/জাপানি চাউল– ১ কাপ

ভিনেগার– ১ টেবিল চামচ

চিনি– ১ চা চামচ

লবণ– পরিমাণমতো

ফিলিং এর জন্য:

অ্যাভোকাডো স্লাইস– ৩-৪টি ছোট টুকরো

তাজা শাকসবজি– গাজর, শসা, ক্যাপসিকাম বা সিমলা মরিচ

প্রোটিন– সেদ্ধ চিংড়ি, টোফু, চিকেন

বার্গার সাজানোর জন্য:

নরি শিট– ১-২ টুকরো

ময়োনেজ বা স্পাইসি সস– ২ টেবিল চামচ

লেটুস বা খাওয়া যায় এমন সবজি পাতা

প্রস্তুত প্রণালী:

প্রথমে সুশি রাইস প্রস্তুত করে নিতে হবে। সুশি চাল ভালো করে ধুয়ে নিন। এক কাপ চালের সঙ্গে দেড় কাপ পানি দিয়ে হালকা আঁচে রান্না করুন। চাল হালকা সেদ্ধ রাখতে হবে যাতে খুব নরম না হয়। ভিনেগার, চিনি ও লবণ মিশিয়ে ঠাণ্ডা করুন। এরপর বার্গার বেস তৈরি করতে হবে। ভেজা হাতে সেদ্ধ করা চাল নিয়ে ছোট বাটি বা হাত দিয়ে প্যাটি তৈরি করুন। প্রতিটি প্যাটির মধ্যে সামান্য লেটুস বা সবজি রাখুন। এরপর রাইস প্যাটির ওপরে প্রোটিন (চিকেন, চিংড়ি, টোফু) রাখুন। অ্যাভোকাডো ও অন্যান্য সবজি স্লাইস যোগ করুন। উপরে আরেকটি রাইস প্যাটি দিয়ে চাপ দিন। এরপর বার্গারের চারপাশ নরি শিট দিয়ে মোড়ান যাতে ধরে থাকে।

পরামর্শ:

রাইস ঠাণ্ডা হলে ভালো ধরে। প্রোটিন ও সবজি পাতলা কেটে রাখলে সহজে খাওয়া যায়। একটু ক্রিস্পি করতে চাইলে হালকা গ্রিল করে নিতে পারেন।

ফুড ব্লগ
