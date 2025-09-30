X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এই উৎসবে নিজ হাতে সুস্বাদু গোলাপজাম

জীবনযাপন ডেস্ক
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৮আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৮
এই উৎসবে নিজ হাতে সুস্বাদু গোলাপজাম

গোলাপজাম অনেকটা গুলাব জামুনের মতো, তবে এর ভেতরটা নরম আর হালকা লালচে–বাদামি হয়। বাঙালির উৎসব আয়োজনে এর বিকল্প নেই। আর সেটি যদি হয় নিজের ঘরে তৈরি করা, তাহলে তো কথাই নেই। আজকাল বাইরের চেয়ে বাসায় বানানো ডেজার্টের চাহিদা বেশি। নিচে সহজ রেসিপি রইলো, এই ছুটিতে বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন পরিবারের সদস্য-বন্ধু-স্বজনদের।

উপকরণ

ডো-এর জন্য: ডো তৈরিতে লাগবে খোয়া (মাওয়া) ১ কাপ, ময়দা ২ টেবিলচামচ, সুজি ১ টেবিলচামচ, বেকিং পাউডার আধা চা-চামচ, ঘি/তেল ১ টেবিলচামচ এবং দুধ ২–৩ টেবিলচামচ (ডো বাঁধার জন্য)।

সিরার জন্য: মিষ্টি বানাবেন সিরা লাগবে না? এতে চিনি ২ কাপ, পানি ২ কাপ, এলাচ ২–৩টা, গোলাপ জল আধা চা-চামচ।

ভাজার জন্য: লাগবে সাদা তেল– প্রয়োজনমতো। এই উৎসবে নিজ হাতে সুস্বাদু গোলাপজাম প্রস্তুত প্রণালী

চিনি ও পানি জ্বাল দিন। ৮–১০ মিনিট ফুটিয়ে পাতলা সিরা বানান। এলাচ ও গোলাপ জল দিয়ে নামিয়ে রাখুন। এলাচ দিয়ে বেশিক্ষণ ফুটাবেন না। খোয়া হাতে মেখে নরম করুন। এর সঙ্গে ময়দা, সুজি, বেকিং পাউডার ও ঘি মিশিয়ে নিন। অল্প অল্প দুধ দিয়ে মাঝারি নরম ডো বানান। ডো থেকে ছোট ছোট লেচি নিয়ে মসৃণ গোল বা লম্বাটে যেরকম চান সেরকম আকারে গড়ুন। খেয়াল রাখবেন—কোনও ফাটল যেন না থাকে, নাহলে ভাজার সময় ফেটে যাবে। কড়াইতে মাঝারি আঁচে তেল গরম করুন। এরপর গোলাপজামগুলো ধীরে ধীরে ছাড়ুন। খুব বেশি আঁচ হলে বাইরেটা পুড়ে যাবে ভেতরটা কাঁচা থাকবে। বাদামি–লালচে রঙ হলে তুলে গরম সিরায় ডুবিয়ে রাখুন। কমপক্ষে ২–৩ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। তৈরি হয়ে গেল নরম গোলাপজাম।

এই গোলাপজাম ঠাণ্ডা বা হালকা গরম, দুইভাবেই পরিবেশন করা যায়। চাইলে ওপরে বাদাম ছিটিয়ে দিতে পারেন। গোলাপজাম আর গুলাব জামুনের পার্থক্য আছে। গোলাপজাম মূলত বাংলাদেশে জনপ্রিয়। আকারে একটু বড় বা লম্বাটে হয়। রঙ হয় লালচে–বাদামি। ভেতরটা তুলনামূলক নরম ও ভিজে থাকে। গোলাপ জল দিয়ে সিরা বানানো হয়, তাই হালকা গোলাপের ঘ্রাণ থাকে। আর গুলাব জামুন ভারত ও পাকিস্তানে বেশি জনপ্রিয়। আকারে ছোট ও গোল হয়। রঙ হয় গাঢ় বাদামি বা প্রায় কালচে। ভেতরটা কিছুটা শক্ত বা স্পঞ্জি ধাঁচের। সাধারণত সিরায় গোলাপ জল না দিয়ে এলাচ বা কেশর ব্যবহার করা হয়।

/এমএম/
বিষয়:
ফুড ব্লগরেসিপি
সম্পর্কিত
দশমীর দুপুরে বাসন্তী পোলাও আর মাটন রোগান জোশ
ডাল দিয়ে দইবড়া!
আমড়ার দুই টক আপনার পাতে
সর্বশেষ খবর
টিআইপি রিপোর্ট: রোহিঙ্গা পাচারে সহায়তা করেছিলেন বিগত সরকারের কিছু বাংলাদেশি কর্মকর্তা
টিআইপি রিপোর্ট: রোহিঙ্গা পাচারে সহায়তা করেছিলেন বিগত সরকারের কিছু বাংলাদেশি কর্মকর্তা
মাদকের বিনিময়ে মিয়ানমার পাচার হচ্ছিল সিমেন্ট, আটক ২৪
মাদকের বিনিময়ে মিয়ানমার পাচার হচ্ছিল সিমেন্ট, আটক ২৪
বলিরেখা সামলাতে চাল ধোয়া পানি!
বলিরেখা সামলাতে চাল ধোয়া পানি!
ট্রাইব্যুনালে হাসিনার মামলায় সবশেষ সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ, জেরা ৬ অক্টোবর
ট্রাইব্যুনালে হাসিনার মামলায় সবশেষ সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ, জেরা ৬ অক্টোবর
সর্বাধিক পঠিত
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
টাঙ্গাইলে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাবাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media