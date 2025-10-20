দিনের শুরু হোক কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট দিয়ে 

যেকোনও খাবারের নামকরণের পেছনে এলাকার একটা অবদান থাকে। কারণ, সেখানকার নাগরিকের খাদ্যাভ্যাসের ধরণ বুঝা যায় ওই খাবারের মাধ্যমে। কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট নামটারও একটা মজার ইতিহাস আছে। আর সেটা ইউরোপের মানচিত্র আর খাবারের সংস্কৃতির সাথেই জড়িত।
ব্রিটিশরা যখন দ্য কনটিনেন্ট বলতেন তখন সেটা দ্বারা ইউরোপের মূল ভূখণ্ডকে বুঝানো হতো। যেমন ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, জার্মানি ইত্যাদি দেশ। আমরা দেখলাম ইংলিশে একটু ভারী খাবারের চল আর কন্টিনেন্টালে ঠিক উল্টো। ১৯শ শতকে ব্রিটিশ পর্যটকেরা ইউরোপে ভ্রমণে গেলে দেখত— ইউরোপীয়রা সকালের নাশতায় ইংরেজদের মতো ভারী খাবার (ডিম, বেকন, সসেজ) খায় না। বরং তারা হালকা কিছু খায়। হালকা ও সহজে তৈরি করা যায় এমন একটি সকালের নাশতা— ইউরোপের অনেক দেশে এটি খুব জনপ্রিয়। এখানে সাধারণত থাকে পাউরুটি বা পেস্ট্রি, ফল, ডিম, জুস বা কফি। চলুন তৈরি করে ফেলি একজনের জন্য কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট-
উপকরণ
পাউরুটি/ক্রসাঁ/পেস্ট্রি— ১টা
মাখন ও জ্যাম— পরিমাণমতো
সেদ্ধ ডিম বা পোচ— ১টা
টাটকা ফল— আপেল/কলা/আঙুর/কমলা (যেকোনও দুইটা)
কমলার জুস বা দুধ— ছোট ১ কাপ
কফি বা চা— ১ কাপ
প্রস্তুত প্রণালি
পাউরুটি টোস্ট করুন বা ক্রসাঁ টোস্ট করুন— হালকা গরম ও খাস্তা হলে সবচেয়ে ভালো লাগে।
মাখন বা জ্যাম দিয়ে পরিবেশনের জন্য আলাদা করে রাখুন।
ডিম সেদ্ধ করে নিতে হবে বা পোচ করেও পরিবেশন করতে পারেন।
ফলগুলো ধুয়ে কেটে নিয়ে ছোট ছোট বাটিতে রাখুন। এক গ্লাস কমলার জুস বা এক কাপ দুধ গ্লাসে ঢালুন। কফি বা চা তৈরি করে সঙ্গে পরিবেশন করুন।