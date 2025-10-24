X
শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কফি মানে কিন্তু কেবল কফি না!

জীবনযাপন ডেস্ক
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪৯আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪৯
কফি মানে কিন্তু কেবল কফি না!

‘চল কফি খাই’ বলে বন্ধু, সহকর্মী, আত্মীয়কে নিয়ে কফি শপে সময় কাটানো এখন নাগরিক জীবনের অনুষঙ্গ। ক্যাফেতে গিয়ে আয়েশ করে স্বাদ অনুযায়ী এস্প্রেসো, মোকা, আমেরিকানো বলছি ঠিকই কিন্তু এস্প্রেসো থেকে আমেরিকানো ঠিক কোন জায়গায় আলাদা, জানতে ইচ্ছে হয়নি কখনও? বা ধরুন, এই যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ও টাকা বিসর্জন দিচ্ছেন যে পানীয়তে, সেটি আসলে কোথায় ভালো পাওয়া যায়, কোন দেশে এর উৎপাদন কেমন? এসব জানতে ইচ্ছে করে না! হয়তো ভাবছেন, ধুর, এসব জেনে কফি পান করতে হবে নাকি? বলি কী, জেনে খেয়ে দেখুন তো স্বাদ একটু বাড়ে কিনা। আপনাদের জন্য আজকের আয়োজন কফির নানা নাম-পরিচয় নিয়ে।

কফির জন্মভূমি

ধনী রাষ্ট্রগুলোতে চোখ ধাঁধানো কফি শপ চেইন দেখা গেলেও কফির জন্মভূমি কিন্তু ইথিওপিয়া। ফুল ও ফলের ঘ্রাণযুক্ত কফি সেখানে বিখ্যাত। এছাড়া কলম্বিয়া, ব্রাজিল, কোস্টারিকা, জ্যামাইকা, ইয়েমেন, ভিয়েতনামের মতো দেশগুলো সবচেয়ে বড় কফি উৎপাদনকারী।

কফির অনেক রকমফের আছে— প্রস্তুত প্রণালী, দুধ-চিনি ব্যবহার এবং কফি বিনের ধরন অনুযায়ী স্বাদ ও ঘ্রাণ ভিন্ন হয়।

এস্প্রেসো

হয়তো আপনি কিউতে দাঁড়ানো। কানে ভেসে আসবে, এস্প্রেসো ডাবল শট দিন। এটা কী? ঘন, কালো ও তীব্র স্বাদের কফি। এটি কোনও দুধ বা চিনি ছাড়া তৈরি হয়।

আমেরিকানো

এস্প্রেসোতে গরম পানি মেশানো হয়। স্বাদ তুলনামূলক হালকা কিন্তু এস্প্রেসোর ঘ্রাণ বজায় থাকে। বলা হয়ে থাকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ইউরোপে অবস্থানরত আমেরিকান সৈন্যরা এস্প্রেসোকে বেশি ঘন মনে করত, তাই তারা তাতে গরম পানি মিশিয়ে নিজেদের পছন্দমতো হালকা করে খেতেন। সেখান থেকেই এই নাম এসেছে। নানান পদের কফি ক্যাপুচিনো

এস্প্রেসোর সাথে প্রচুর দুধ আর অল্প ফেনা দিয়ে বানানো হয় মসৃণ, হালকা মিষ্টি স্বাদের লাতে। আর সমান পরিমাণে এস্প্রেসো, দুধ ও ফেনা দিয়ে হয়ে যাবে ক্যাপুচিনো। উপরে কোকো বা দারচিনির গুঁড়ো ছিটানো যায়।

ম্যাকিয়াটো

ম্যাকিয়াটো এমন একটি ইতালিয়ান কফি যেটি এস্প্রেসোর ঘন স্বাদ ধরে রাখে, কিন্তু তাতে অল্প পরিমাণ দুধ বা দুধের ফেনা যোগ করা হয়— ফলে কফি হয় একটু মসৃণ, তবে শক্তিশালী ও ঘন স্বাদের। ইতালি শব্দ ম্যাকিয়াটো মানে দাগযুক্ত। বলা হয়ে থাকে দুধ দিয়ে এস্প্রেসোকে দাগ দেওয়াটার মাধ্যমে (একটু হালকা করা) এটা বানানো হয় বলে এই নামকরণ হয়েছে।

মোকা হট মোকা কোল্ড

নামটি এসেছে ইয়েমেনের এক পুরনো বন্দর আল-মোখা থেকে, যেখানে এক সময় পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানের চকোলেট-ঘ্রাণযুক্ত কফি বিন পাওয়া যেত। আজকের দিনে মোকা বলতে বোঝায় চকোলেট মেশানো কফি।

এস্প্রেসোর সঙ্গে হট চকোলেট দুধ ও ফেনা। চকোলেটপ্রেমীদের জন্য এটা অমৃত। বানানো প্রক্রিয়াটা একটু জটিল কিন্তু স্বাদ অনন্য। শৈল্পিক পরিবেশনা বিখ্যাত সব কফি

নানা রকম ফ্লেভার ও প্রিমিয়াম কফি ব্লেন্ড সরবরাহ করে স্টারবাকস। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় আমেরিকার এই কফি চেইন। আমেরিকার ব্লু বোতল কফি প্রিমিয়াম ও ফ্রেশ রোস্টেড কফির জন্য পরিচিত। আছে সুইজারল্যান্ডের কোম্পানির তৈরি ইনস্ট্যান্ট কফি ব্র্যান্ড নেসক্যাফে। ঘরে সহজে তৈরিকরা যায় বলে বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়। ইতালির ক্লাসিক কফি ব্র্যান্ড, এস্প্রেসো-ভিত্তিক কফির জন্য বিখ্যাত লাভাজ্জা ও ইলি।

কফি পানে সতর্ক থাকুন

যাদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে নেই, তাদের দিনে এক কাপের বেশি না পান করাই ভালো। কফি পানের আগে ও পরে রক্তচাপের পরিবর্তন লক্ষ্য করা উচিত। ক্যাফেইন স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে; ফলে ঘুম আসতে দেরি হয়। ফলে বিকেল বা রাতে কফি পান করলে অনিদ্রা বাড়তে পারে। কালো কফি তেমন ক্ষতিকর নয়, কিন্তু যদি দুধ, চিনি, সিরাপ, চকোলেট ইত্যাদি মেশান তবে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। কফি পান করার পরে যদি হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, ঘাম বা মাথা ব্যথা হয়, তাহলে কমিয়ে দিন বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

/এমএম/
বিষয়:
ফুড ব্লগ
সম্পর্কিত
খেয়ে বোবা হবেন নাকি বোবা হয়ে খাবেন!
দিনের শুরু হোক কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট দিয়ে 
ইংলিশ ব্রেকফাস্ট-এর ইতিহাস ও উপকরণ
সর্বশেষ খবর
কদমতলীতে চা-দোকানির মরদেহ উদ্ধার
কদমতলীতে চা-দোকানির মরদেহ উদ্ধার
রুশ তেল কেনা স্থগিত করছে চীনের একাধিক তেল কোম্পানি
রুশ তেল কেনা স্থগিত করছে চীনের একাধিক তেল কোম্পানি
মোরসালিন-দিয়াবাতের জোড়ায় ৬ গোলের ম্যাচ জিতলো আবাহনী
মোরসালিন-দিয়াবাতের জোড়ায় ৬ গোলের ম্যাচ জিতলো আবাহনী
বাংলাদেশি স্থপতি রেজোয়ানের ভাসমান স্কুল পেলো ইউনেস্কোর কনফুসিয়াস পুরস্কার
বাংলাদেশি স্থপতি রেজোয়ানের ভাসমান স্কুল পেলো ইউনেস্কোর কনফুসিয়াস পুরস্কার
সর্বাধিক পঠিত
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
নিখোঁজের পরদিন হাওর থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ উদ্ধার
নিখোঁজের পরদিন হাওর থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media