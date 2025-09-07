গরমে তৃপ্তির কাস্টার্ড শট

ঘরে অতিথি আপ্যায়নে মিষ্টি, দই, সেমাইয়ের বাইরে একটু ভিন্নতা আনতে এই গরমে চাইলে কাস্টার্ড শটের তুলনা নেই। এটি এত রঙিন ও সুস্বাদু, যে কারও মন টানবে। আর দুধ, ফল, কাস্টার্ড, আইসক্রিমসহ নানা রকমের উপকরণ থাকার কারণে স্বাদও অসাধারণ, বানাতেও সহজ-
উপকরণ
দুই রঙের জেলাটিন, ঘন করা দুধ আধা লিটার, আধা কাপ কনডেন্স মিল্ক, ৪ টেবিল চামচ কাস্টার্ড পাউডার, ভেনিলা আইসক্রিম এবং পছন্দমতো ফল।
জেলাটিন প্রস্তুত করবেন যেভাবে
একটি ছোট বাটিতে জেলাটিন পাউডার নিন। ঠাণ্ডা পানি ঢেলে ৫ থেকে ১০ মিনিট রেখে দিন যাতে জেলাটিন ফুলে নরম হয়। নরম হয়ে যাওয়া জেলাটিনকে হালকা গরম করুন। ধীরে ধীরে নেড়ে গরম করুন যতক্ষণ না পুরোপুরি দানা মিশে মসৃণ হয়ে যায়। ফোটাবেন না। এরপর সেটি ঠাণ্ডা করতে ছোট গ্লাসে ঢেলে নিন।
এবার বাকি প্রস্তুতি
আমাদের দুই রঙের জেলাটিন প্রস্তুত হয়ে গেছে। এবার একটি ছোট সসপ্যানে আগে থেকে ঘন করা দুধ উষ্ণ করুন। এটি ফুটতে দেবেন না, শুধু হালকা গরম হবে। এতে আধা কাপ বা তার একটু বেশি কনডেন্স মিল্ক মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। এরপর ৪ চামচ কাস্টার্ড পাউডার মিশিয়ে মাঝারি আঁচে ধীরে ধীরে নেড়ে ঘন হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। ঘন হয়ে গেলে নরমাল হতে দিন। এরপর ফ্রিজে ১–২ ঘণ্টা রাখলে আরও ভালো ঘন হয়। চিনি খেতে না চাইলে বাড়তি দেওয়ার দরকার নেই।
প্রথমে গ্রিন জেলাটিন, তারপর কাস্টার্ড, তারপর লাল জেলাটিন দিয়ে গ্লাস সাজায়ে আবারও ফ্রিজে রেখে দিন। ঠিক খাওয়ার আগ মুহূর্তে নানা রকম ফল (আপেল, কলা, আঙুর, ড্রাই ফ্রুট) দিয়ে তার ওপরে একটু ভ্যানিলা আইসক্রিম দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন। মনে রাখবেন আপেলের মতো ফল যোগ করতে চাইলে একদম শেষ মুহূর্তে কাটবেন, নাহলে কালো দাগ হয়ে যাবে।