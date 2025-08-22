জমে উঠছে ডাকসু নির্বাচন, ১০ প্যানেলে ৪ শতাধিক প্রার্থী

চলতি বছরের ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ ও জমা। ২৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারবেন। তবে আসন্ন ডাকসু নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে নির্বাচনি আমেজ বইছে। সর্বাধিক সংখ্যক প্রার্থীও অংশ নিচ্ছে এবারের নির্বাচনে।
ডাকসুর ২৮টি পদের বিপরীতে মোট ৬৫৮টি মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার (২০ আগস্ট) বিকাল ৫টার মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন প্রার্থীরা। এর মধ্যে ৫০৯টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। ১৪৯টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি। তবে যাচাই-বাছাইয়ে বৈধ প্রার্থী হিসেবে ৪৬২ জনকে চিহ্নিত করেছে নির্বাচন কমিশন।
তবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগ পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলোর প্যানেল দেওয়া নিয়ে নানা ধোঁয়াশা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলো নিজেদের প্যানেল ঘোষণা করেছে। মোট ১০ প্যানেল ও একাধিক স্বতন্ত্র পদপ্রার্থী মিলে এবারের নির্বাচনে লড়বেন ৪৬২ জন।
প্যানেলগুলোর মধ্যে রয়েছে—
ছাত্রদল: এই প্যানেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আবিদুল ইসলাম খানকে সহ-সভাপতি (ভিপি), কবি জসীমউদ্দীন হল শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক শেখ তানভীর বারী হামিমকে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও বিজয় একাত্তর হল শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক তানভীর আল হাদী মায়েদকে সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী করা হয়েছে।
এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে আরিফুল ইসলাম; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে এহসানুল ইসলাম; কমন রুম, রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে চেমন ফারিয়া ইসলাম মেঘলা; আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে মেহেদী হাসান; সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে আবু হায়াত মো. জুলফিকার জিসান; ক্রীড়া সম্পাদক পদে চিম চিম্যা চাকমা; ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে সাইফ উল্লাহ সাইফ; সমাজসেবা সম্পাদক পদে সৈয়দ ইমাম হাসান অনিক; ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদে আরকানুল ইসলাম রূপক; স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে আনোয়ার হোসাইন; মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে মেহেদী হাসান মুন্নাকে মনোনয়ন দিয়েছে ছাত্রদল।
এছাড়া প্যানেলে সদস্য পদে জারিফ রহমান, মাহমুদুল হাসান, নাহিদ হাসান, হাসিবুর রহমান সাকিব, শামীম রানা, ইয়াসিন আরাফাত, মুনইম হাসান অরূপ, রঞ্জন রায়, সোয়াইব ইসলাম ওমি, মেহেরুন্নেসা কেয়া, ইবনু আহমেদ, শামসুল হক আনান, নিত্যানন্দ পালকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
ডাকসুতে ২৮টি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত ঢাবি শিক্ষার্থী সানজিদা আহমেদ তন্বীর সম্মানে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদটি শূন্য রেখে তাকে সমর্থন দিয়েছে ছাত্রদল। তন্বী এই পদে ডাকসুতে নির্বাচন করছেন। জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করে ছাত্রদল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি।
বাম জোটের ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ প্যানেল: এই প্যানেলে ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনে শামসুন্নাহার হল সংসদের সাবেক ভিপি শেখ তাসনিম আফরোজকে (ইমি) সহ-সভাপতি (ভিপি), ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার একাংশের সভাপতি মেঘমল্লার বসুকে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক জাবির আহমেদ জুবেলকে সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী করা হয়েছে।
প্যানেলে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে মোজাম্মেল হক; কমন রুম, রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে নূজিয়া হাসিন; মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে আকাশ আলী; ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদে লিটন ত্রিপুরা; ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে নিনাদ খান; আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে নাঈম উদ্দীন; সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ফারিয়া মতিন; ক্রীড়া সম্পাদক পদে মালিহা তাবাসসুম; সমাজসেবা সম্পাদক পদে আবু মুজাহিদ আকাশ; স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে শেখ তাসনিভা সৃষ্টি; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ফাতিন ইশরাক; গবেষণা ও প্রকাশনা পদে আলমগীর হোসেনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া মো. তাফসিরুল্লাহ, রাজেকুজ্জামান জুয়েল, ওয়াকার রহমান সৌরভ, মোহাম্মদ মুস্তাকিম, মিশকাতুল মাশিয়াত, আতিকা আনজুম, পৃথিং মারমা, ইসরাত জাহান ইমু, আনিয়া ফাহমিন, রাহনুমা আহমেদ, সাজিদ উল ইসলাম ও হেমা চাকমাকে সদস্যপদে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’: ডাকসু নির্বাচনে ২৮ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল। এই প্যানেলে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে আবু সাদিক কায়েম, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে এস এম ফরহাদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে মহিউদ্দিন খান মনোনয়ন পেয়েছেন।
এছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ইকবাল হায়দার; আন্তর্জাতিক সম্পাদক খান জসিম; ছাত্র পরিবহন সম্পাদক আসিফ আবদুল্লাহ; সমাজসেবা সম্পাদক শরিফুল ইসলাম মুয়াজ; ক্রীড়া সম্পাদক আরমান হোসাইন; মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক ফাতেমা তাসনিম জুমা; কমন রুম, রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে উম্মে সালমা; সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে নুরুল ইসলাম সাব্বির; স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে এম এম আল মিনহাজ; মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে সাখাওয়াত জাকারিয়া; গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক সাজ্জাদ হোসাইন খান; ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদে মাজহারুল ইসলাম মনোনয়ন পেয়েছেন।
এছাড়া ১৩টি কার্যনির্বাহী সদস্য পদে সর্ব মিত্র চাকমা, ইমরান হোসাইন, বেলাল হোসেন অপু, জয়েন উদ্দিন সরকার তন্ময়, মিফতাহুল হোসাইন আল মারুফ, মাজহারুল ইসলাম মুজাহিদ, রাইসুল ইসলাম, সাবিকুন নাহার তামান্না, শাহিউর রহমান, আফসানা আক্তার, আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, রায়হান উদ্দিন ও আনাস বিন মনির মনোনয়ন পেয়েছেন।
বাগছাসের ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল: এই প্যানেলে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) ঢাবির আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে বাগছাসের কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র আশরেফা খাতুনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে নাহিয়ান ফারুক; সমাজসেবা সম্পাদক পদে মহির আলম; মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে মো. হাসিবুল ইসলাম; আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সাকিব; ক্রীড়া সম্পাদক পদে আল আমিন সরকার; আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদে আনিকা তাহসিনা; কমনরুম ও ক্যাফেটরিয়া সম্পাদক পদে মিতু আক্তার; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে আহাদ বিন ইসলাম শোয়েব; স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে সাব্বির আহমেদ; ক্যারিয়ার ও উন্নয়ন সম্পাদক পদে রেজওয়ান আহম্মেদ রিফাত; ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে মো. ঈসমাইল হোসেন রুদ্রকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
তাছাড়া গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ১৫ জুলাই আহত সানজিদা আহমেদ তন্বীর প্রতি সমর্থন দিয়ে পদটি ছেড়ে দিয়েছে বাগছাস।
অন্যদিকে ১৩টি সদস্য পদে মনোনয়ন পেয়েছেন মো. মাসউদুজ্জামান, ফেরদৌস আইয়াম, ইসমাঈল, তাপসী রাবেয়া, মো. আরমানুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, রিফতি আল জাবেদ, আশরাফ অনিক, রওনক জাহান, মাহফুজা নওয়ার নওরীন, নুরুল ইসলাম নাহিদ, আরিফুর রহমান, ফেরদৌস আলম।
জামাল উদ্দিন খালিদের ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল: প্রথমে এই প্যানেলের নাম ছিল ‘ডিইউ ফার্স্ট’। তবে পরে এই নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই প্যানেলে ভিপি প্রার্থী হয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ খালিদ, জিএস প্রার্থী হয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) বহিষ্কৃত যুগ্ম সদস্য সচিব মাহিন সরকার এবং এজিএস প্রার্থী হয়েছেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী ফাতেহা শারমিন এ্যানি।
এছাড়া ২৫ সদস্যের প্যানেলে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক আশিকুর রহমান; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক আবদুল্লাহ ইবনে হানিফ আরিয়ান; কমন রুম, রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক ফারজানা আক্তার মিতু; আন্তর্জাতিক সম্পাদক ইমরান মিয়া; সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মোহতাসিন বিল্লাহ ইমন; ক্রীড়া সম্পাদক মুহাইমেনুল ইসলাম তকি; ছাত্র পরিবহন সম্পাদক রাশেদ খান আদিব; সমাজসেবা সম্পাদক মো. ফাইজুল্লাহ; স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক মেহেরিন আফরোজ মাইশাকে মনোনীত করা হয়েছে।
এছাড়া সদস্য পদে মো. গিয়াস উদ্দিন, রাহাত সিকদার, বায়েজিদ হাসান, মো. আব্দুল বাছিত, মো. মোফাজ্জল হোসেন, মনির হোসেন, মো. আবু তালেব (ইফতি), আবরার জারিফ, সাব্বির উদ্দিন রিয়ন, মো. খালেদ সাইফুল্লাহ জিহাদ ভূঞাঁ, মো. আকাশ শাহ, মো. ইসমাইল হোসেন ও মাসুম বিল্লাহকে মনোনীত করা হয়েছে।
উমামার ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেল: বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সম্মুখ সারির নেত্রী উমামা ফাতেমা ডাকসুতে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেল থেকে লড়বেন। যেখানে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সাবেক সভাপতি আল সাদী ভুঁইয়া এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) জাহেদ আহমদ।
প্যানেলের অন্যান্য পদে রয়েছেন—মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক নূমান আহমাদ চৌধুরী; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক মমিনুল ইসলাম (বিধান); আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নাফিজ বাশার আলিফ; কমন রুম, রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক সুমী চাকমা; সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক অনিদ হাসান; গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক সিয়াম ফেরদৌস ইমন; ক্রীড়া সম্পাদক মো. সাদিকুজ্জামান সরকার; ছাত্র পরিবহন সম্পাদক মো. রাফিজ খান; সমাজসেবা সম্পাদক তানভীর সামাদ; ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চঙ্গ্যা; স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক ইসরাত জাহান নিঝুম; মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক সম্পাদক নুসরাত জাহান নিসু।
এছাড়া সদস্য পদে আছেন নওরীন সুলতানা তমা, আবিদ আব্দুলাহ, ববি বিশ্বাস, মো. শাকিল, মো. হাসান জুবায়ের (তুফান), আব্দুল্লাহ আল মুবিন (রিফাত), অর্ক বড়ুয়া, আবির হাসান, নেওয়াজ শরীফ আরমান, মো. মুকতারুল ইসলাম (রিদয়), হাসিবুর রহমান, রাফিউল হক রাফি, মো. সজিব হোসেন, সাদেকুর রহমান সানি।
ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের প্যানেল: পূর্ণাঙ্গ প্যানেল নিয়ে নির্বাচন যাচ্ছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র আন্দোলন। সংগঠনটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি ইয়াসিন আরাফাত নির্বাচনে ভিপি পদে লড়বেন। জি এস পদে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক খায়রুল আহসান মারজান ও এজিএস পদে ঢাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফ মোহাম্মদ আলাউদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
তবে সংগঠনটির পূর্ণাঙ্গ প্যানেল এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি।
ছাত্র অধিকার পরিষদের ‘ডাকসু ফর চেঞ্জ’ প্যানেল: ‘ডাকসু ফর চেঞ্জ’ প্যানেলের নামে ছাত্র অধিকার পরিষদ ডাকসুতে লড়বে। এতে সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী হয়েছেন ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী হয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিন। একইসঙ্গে সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে লড়বেন ঢাবি শাখার সদস্য সচিব রাকিবুল ইসলাম।
প্যানেলের অন্যরা হলেন—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে মোহাম্মদ শাকিব খান; সমাজসেবা সম্পাদক পদে আরিফুর রহমান মজুমদার; ক্রীড়া সম্পাদক মুক্তার হোসেন; মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক আশিক হৃদয় আহমেদ; স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে রাকিব হোসেন; মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক ইশতিয়াক আহমেদ; গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক সিয়াম ইমন; ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক মোহাম্মদ রজবসালার খান শাওন।
এছাড়া সদস্য পদে রাহাত, রেজুয়ান, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ, কৌষিক আদির, আব্দুল্লাহ আল নোমান, রাকিবুল আলম রুদ্র, মোফাচ্ছেল হক ও এইচএম মাহতাব ইসলাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
‘অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪’ প্যানেল: বামপন্থি তিন সংগঠনের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন (একাংশ), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-বিসিএল সমর্থিত প্যানেল থেকে এটি ঘোষণা করা হয়।
প্যানেলে ভিপি পদে নাঈম হাসান হৃদয়, জিএস পদে এনামুল হাসান অনয় এবং এজিএস পদে অদিতি ইসলামের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও প্যানেলের ১৫ সদস্যের নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি।
জুবায়ের-মোসাদ্দেকদের প্যানেল: নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্যানেল ঘোষণা করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখ্য সমন্বয়ক এ বি জুবায়ের ও জুলাই ঐক্যের সংগঠক মোসাদ্দেক আলী ইবনে মুহাম্মদ। তাদের প্যানেলে আব্দুর রহমান আল ফাহাদ, আশিক খানসহ ক্যাম্পাসের পরিচিত মুখগুলো থাকবে। জুবায়ের সমাজসেবা সম্পাদক পদে এবং মোসাদ্দেক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে, এছাড়া তাদের প্যানেল থেকে সদস্য পদে নির্বাচন করছেন আশিক খান এবং আব্দুর রহমান।
এছাড়াও ছাত্র ফেডারেশন আলাদা আংশিক প্যানেল দিতে পারে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি একাধিক শিক্ষার্থী স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করবেন বলে জানা গেছে।