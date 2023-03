গ্রাম আদালতসহ ৯ প্রকল্প অনুমোদন, ব্যয় ১৭৩০ কোটি টাকা

গ্রাম আদালত সচল করা সংক্রান্ত একটি প্রকল্পসহ ৯টি প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। এসব প্রকল্পে ব্যয় হবে প্রায় এক হাজার ৭৩০ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ৬৩৩ কোটি ৫২ লাখ টাকা, বৈদেশিক অর্থায়ন এক হাজার ৯৫ কোটি ৪২ লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন এক কোটি ৪৪ লাখ টাকা।

রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে মঙ্গলবার (২১ মার্চ) অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এসব প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ও একনেকের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

অনুমোদিত প্রকল্পগুলো হচ্ছে- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ‘সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি (প্রথম সংশোধিত)’ প্রকল্প; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ‘ঢাকাস্থ আগারগাঁওয়ে সংসদ সচিবালয়ের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ১১২টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ’ প্রকল্প; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ‘সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ’ (প্রথম সংশোধিত) প্রকল্প; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ‘পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা’ (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প এবং ‘বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্প (তৃতীয় পর্যায়)’ প্রকল্প; সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ‘দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প’(দ্বিতীয় সংশোধিত) প্রকল্প; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ‘The project for the Improvement of Equipment for Technical Edcucation’ প্রকল্প; প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ‘ঢাকা কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন’ (তৃতীয় সংশোধিত) প্রকল্প; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ‘প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL)’ (তৃতীয় সংশোধিত) প্রকল্প।

পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান; তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম, শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা সভার কার্যক্রমে অংশ নেন।