বঙ্গবন্ধুর পুরস্কার শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্প্রতি দ্য ফাউন্ডেশন অব সার্ক রাইটার্স অ্যান্ড লিটারেচার (FOSWAL) পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর বই ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’, ‘কারাগারের রোজনামচা’ ও ‘আমার দেখা নয়াচীন’ বইয়ের জন্য এ অনন্য সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। রবিবার (২ এপ্রিল) বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পুরস্কার হস্তান্তর করা হয়। লেখক ও গবেষক রামেন্দু মজুমদার ও মফিদুল হক গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পুরস্কার হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

The Foundation of SAARC Writers and Literature (ফসওয়াল) একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক সংস্থা, যা ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য হলো দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) লেখক ও সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতা প্রচার করা। এ ফাউন্ডেশনের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো হলো- আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। FOSWAL-এর লক্ষ্য এই অঞ্চলের সাহিত্যিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচার করা, সাহিত্যের সৃজনশীলতাকে সমর্থন করা এবং দেশগুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধি করা।

সংগঠনটি বিভিন্ন সাহিত্য অনুষ্ঠান, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে এবং বই ও জার্নাল প্রকাশ করে। FOSWAL-এর সদর দফতর ভারতের নয়াদিল্লিতে এবং অন্যান্য সার্ক দেশে এর শাখা রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুকে পুরস্কারে ভূষিত করার ক্ষেত্রে সংস্থাটি বলেছে- ব্যতিক্রমী সাহিত্য দক্ষতা এবং ট্রিলজিতে তাঁর অসামান্য সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। সংস্থাটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মহাত্মা গান্ধী এবং মার্টিন লুথার কিংয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এই গ্রহের কোনও শক্তিই তাঁকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

