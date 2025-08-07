X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
মাইলস্টোনের শিক্ষিকা মেহরিন চৌধুরীর নামে চালু হচ্ছে পদক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৪আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২০
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম অ্যাওয়ার্ড চালুর তথ্য জানিয়েছেন

রাজধানী উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান দুর্ঘটনায় ২০ জন শিক্ষার্থীকে বাঁচিয়ে চিরবিদায় নেন শিক্ষিকা মেহরিন চৌধুরী। এই সাহসী শিক্ষিকার নামে অ্যাওয়ার্ড চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সচিবালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।

প্রেস সচিব বলেন, মেহরিন চৌধুরী তার স্কুলের শিক্ষার্থীদের উদ্ধারে বীরত্ব ও সাহস দেখিয়েছেন। তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তার নামে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটা জাতীয় পুরস্কার ঘোষণা করবে খুব শিগগির। এই পুরস্কারের নাম হবে মেহরিন চৌধুরী অ্যাওয়ার্ড ফর আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিসেস। এটা শুধু শিক্ষকদের দেওয়া হবে।

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শুরু হয়। এ বৈঠক শেষ হয় দুপুরে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

গত ২১ জুলাই দুপুরে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে আছড়ে পড়ে বিমান বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান। এতে এখন পর্যন্ত ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন বিমানের পাইলট, দুজন শিক্ষিকা, বাকি সবাই স্কুলটির শিক্ষার্থী। সেদিন মেহরিন চৌধুরী নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে ধ্বংসস্তূপ থেকে একে একে বের করে আনেন অন্তত ২০ জন শিশুকে। শিশুদের বের করতে গিয়ে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে চিকিৎসারত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

শফিকুল আলম
