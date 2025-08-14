X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আগামী সপ্তাহে নির্বাচনের রোডম্যাপ: ইসি সচিব

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৫আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৫
সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, আমরা আশা করছি, আগামী সপ্তাহে আপনাদেরকে নির্বাচনের রোডম্যাপ দিতে পারবো। সুতরাং, আপনারা আপনাদের প্রস্তুতি এবং আমাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পাবেন।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। 

আখতার আহমেদ বলেন, যারা পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে ৩১৮টি আবেদন পেয়েছি, এটা পর্যালোচনা চলছে। আর ২২টি যে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন হয়েছে,  প্রাথমিকভাবে তাদের জন্য ফিল্ডে পাঠাবো, আমাদের তথ্যের জন্যে। 

এসময় প্রবাসীদের ভোট নিয়ে তিনি বলেন, আউট অব কান্ট্রি ভোটিং (প্রবাসীদের ভোট) নিয়ে আজকে কিছু আলোচনা হয়েছে। পদ্ধতিটা কী, প্রসেসটা কী হবে। কোথায় কোনটা কতদিনে এটা কাভার করতে হবে— এই বিষয়গুলো আজকে আলোচনা করেছি। এটা আরেকটু আলোচনা বাকি আছে। আলোচনার পর নিয়মিত ব্রিফ করবো।

 

/এএজে/এপিএইচ/
বিষয়:
নির্বাচননির্বাচন কমিশন
সম্পর্কিত
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনশঙ্কা বাড়াচ্ছে উদ্ধার না হওয়া দেড় হাজার আগ্নেয়াস্ত্র
পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন যাচাইয়ে কমিটি
জাপার ৩ নেতাকে রংপুরে অবাঞ্ছিত ঘোষণা
সর্বশেষ খবর
জনগণ প্রত্যাশা করে ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন হবে: দুদু
জনগণ প্রত্যাশা করে ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন হবে: দুদু
সরকার বেআইনি কোনও কাজ করছে না, আড়িপাতা প্রসঙ্গে প্রেস সচিব
সরকার বেআইনি কোনও কাজ করছে না, আড়িপাতা প্রসঙ্গে প্রেস সচিব
মিডল্যান্ড ব্যাংকের মাধ্যমে আকিজ তাকাফুল লাইফ ইনস্যুরেন্সের পলিসি বিপণন শুরু
মিডল্যান্ড ব্যাংকের মাধ্যমে আকিজ তাকাফুল লাইফ ইনস্যুরেন্সের পলিসি বিপণন শুরু
৭ বছর আগে গুমের ঘটনায় মামলা, পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ
৭ বছর আগে গুমের ঘটনায় মামলা, পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ
সর্বাধিক পঠিত
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ওয়্যারলেস বার্তায় সিএমপি কমিশনারপুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media