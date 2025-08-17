X
ফারুকীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে যা বলছে মন্ত্রণালয়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৪আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৭
মোস্তফা সরয়ার ফারুকী

মেডিক্যাল বোর্ডের মিটিংয়ের পর সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর চিকিৎসার বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানা যাবে বলে জানিয়েছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

রবিবার (১৭ আগস্ট) সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এর আগে শনিবার (১৬ আগস্ট) কক্সবাজারে অসুস্থতা অনুভব করলে এয়ার এম্বুলেন্সে ঢাকায় আনা হয় মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে। এরপর ভর্তি করা হয় রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে।

মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার মাহবুবুর রহমান তুহিনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী কক্সবাজারে মন্ত্রণালয়ের একটি ওয়ার্কশপে উপস্থিত থাকাকালীন শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঢাকায় আনা হয়। তিনি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

চিকিৎসকরা জানান, অতিরিক্ত কাজের চাপে মোস্তফা সরয়ার ফারুকী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আপাতত তিনি শঙ্কামুক্ত। সবাই তার জন্য দোয়া করবেন। আজ বিকাল ৩টার দিকে হাসপাতালে বোর্ড মিটিং বসবে। এই মিটিংয়ের পর জানানো সম্ভব হবে, চিকিৎসার বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত কী হবে।

নির্ভরযোগ্য সূত্র ছাড়া অন্য কোনও তথ্য দেখে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ জানায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।


