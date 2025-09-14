X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আমি নিজেও একসময় নিরুপায় হয়ে ঘুষ দিয়েছি: অর্থ উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৩আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৩
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ‘আমি নিজেও একসময় নিরুপায় হয়ে ঘুষ দিয়েছি, যাতে কাজটি সময়মতো হয়। বলেছি, এটা চা-নাশতার টাকা। মানুষ এসব দুর্নীতি থেকে মুক্তি চায়। আপনারা মানুষকে সেবা দিন। মানুষ ভালো সেবা পেলে সেবার মূল্য দিতেও কৃপণতা করবে না।’

রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) আগারগাঁওয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত ‘ট্যাক্স রিপ্রেজেন্টেটিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (টিআরএমএস)’ সফটওয়্যার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ অভিজ্ঞতার কথা জানান।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘সরকারি সেবা পেতে সাধারণত অনেক সময় লেগে যায়।’ এ প্রসঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘আমি যদি ৫০ বার ফোন করতাম, সম্ভবত কাজ হতো না। কিন্তু টাকা দেওয়ার পরই কাজ হয়ে গেলো।’

তিনি জানান, সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় অযথা বিলম্ব বা হয়রানি জনগণকে হতাশ করে। তাই সেবা খাতের দুর্নীতি রোধ করে কার্যকর সেবা নিশ্চিত করা জরুরি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত আইনজীবীদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, ‘বাদী ও বিবাদীপক্ষের আইনজীবীরা অনেক সময় মিথ্যা বলেন বা সত্য গোপন করেন। আমরা চাই আইনজীবীরা যেন তথ্য ও পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করেন, যাতে সরকার অন্ধকারে না থাকে। আপনারা দ্রুত ও কার্যকর সেবা দিলে জনগণের উপকার হবে, একইসঙ্গে আপনাদের আয়ও বাড়বে।’

এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কর আইনজীবীরাও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

/জিএম/আরআইজে/
বিষয়:
ট্যাক্সড. সালেহ উদ্দিন আহমেদঅর্থ উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
দেশের সেবা খাতে নাগরিকদের হয়রানি করা হয়: অর্থ উপদেষ্টা
আগামী বছর থেকে অনলাইনে করপোরেট ট্যাক্স দাখিলের সুযোগ
অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমার সফটওয়্যার উদ্বোধন
সর্বশেষ খবর
আরও ১৩ রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত দুদকের
আরও ১৩ রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত দুদকের
জাতীয় সনদকে অবশ্যই ‘জুলাই সনদ’ নামকরণ করতে হবে: আখতার হোসেন
জাতীয় সনদকে অবশ্যই ‘জুলাই সনদ’ নামকরণ করতে হবে: আখতার হোসেন
রাকসু হল সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪২ জন নির্বাচিত
রাকসু হল সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪২ জন নির্বাচিত
বোল্টের পর সেভিল, দ্রুততম মানবী মেলিসা
বোল্টের পর সেভিল, দ্রুততম মানবী মেলিসা
সর্বাধিক পঠিত
রাকসু নির্বাচনে ভিপি পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ছাত্রদল নেতা
রাকসু নির্বাচনে ভিপি পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ছাত্রদল নেতা
ভোলায় মসজিদের খতিবকে হত্যা করেছে নিজের সন্তান: পুলিশ
ভোলায় মসজিদের খতিবকে হত্যা করেছে নিজের সন্তান: পুলিশ
জাকসু নির্বাচনে স্বামী-স্ত্রীর বাজিমাত
জাকসু নির্বাচনে স্বামী-স্ত্রীর বাজিমাত
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
নির্ধারিত সময়ের আগেই নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত হবে, প্রধান উপদেষ্টাকে কমিশন চেয়ারম্যান
নির্ধারিত সময়ের আগেই নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত হবে, প্রধান উপদেষ্টাকে কমিশন চেয়ারম্যান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media