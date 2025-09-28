X
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
খাগড়াছড়ির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কাজ করছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২৭
খাগড়াছড়ির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কাজ করছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব) বলেছেন, খাগড়াছড়িতে যে অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়েছে, তা নিরসনে সব পক্ষকে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা বৈঠকে বসেছেন। বিষয়টি সমাধানে তিনি কাজ করছেন।

রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, সারা দেশে ৩৩ হাজার ৩৫৫ পূজামণ্ডপে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ১ লাখ স্বশস্ত্র বাহিনীর সদস্য। এছাড়াও ৪৩০ প্লাটুন বিজিবি সদস্য, ৭০ হাজার পুলিশ সদস্য এবং ২ লাখ আনসার সদস্য রয়েছে।

তিনি বলেন, পূজা উদযা

পন ঘিরে কোনও শঙ্কা নেই। পূজামণ্ডপ বেড়েছে। নিরাপত্তাও জোরদার করা হয়েছে। পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ছাত্র প্রতিনিধি নিয়ে মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ পূজামণ্ডপগুলোতে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছাড়াও সভায় জাতীয় নির্বাচন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন, মিয়ানমার সীমান্ত ও মাদক নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে বেশ কয়েকদিন ধরে উত্তাল খাগড়াছড়ি। শনিবার ‘জুম্ম ছাত্র ফ্রন্ট’ ব্যানারে সকাল-সন্ধ্যা অবরোধ চলাকালে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন।

