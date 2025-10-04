X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শহিদুল আলম ও গাজার পাশে আছি আমরা: প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৬আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৫২
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও শহিদুল আলম (কোলাজ)

ফিলিস্তিনের গাজা অভিমুখী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় অংশ নেওয়া বাংলাদেশের আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলমসহ সবার নিরাপত্তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

তিনি বলেন, ‘আমরা শহিদুল আলম ও গাজার পাশে আছি এবং থাকবো।’

শনিবার (৪ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে তিনি একথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘২০১৮ সালে হাসিনা সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে ১০৭ দিন কারাভোগের সময় যেমন সাহস, দৃঢ়তা ও অবিচল মানসিকতা দেখিয়েছিলেন শহিদুল আলম, গাজার উদ্দেশে এই মিশনেও তিনি একই মনোবল নিয়ে অংশ নিয়েছেন। তিনি আজ বাংলাদেশের অদম্য চেতনার উজ্জ্বল প্রতীক।’

ড. ইউনূস বলেন, ‘গতমাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সামনে আমি যেমন ঘোষণা করেছিলাম, সংগ্রামের মাধ্যমে মানবজাতি যে অগ্রগতি গড়ে তুলেছে তা ধ্বংস করা হচ্ছে। গাজার চেয়ে এই মর্মান্তিক ঘটনা আর কোথাও বেশি দৃশ্যমান নয়। ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে শিশুরা। নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে বেসামরিক নাগরিকদের। হাসপাতাল এবং স্কুলসহ পুরো এলাকা মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা হচ্ছে।’

/এসও/এম/
বিষয়:
গাজাফিলিস্তিনড. মুহাম্মদ ইউনূসঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার
সম্পর্কিত
ফ্লোটিলা আটকের পর ইউরোপে বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ, দোকানপাট ভাঙচুর
যুক্তরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠক
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে: প্রধান উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম কমেছে, বাংলাদেশে বাড়ছে কেন
বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম কমেছে, বাংলাদেশে বাড়ছে কেন
মহানবির (সা.) সিরাতের প্রামাণ্য উপস্থাপন মানুষের অন্তরে গাঁথা থাকবে: ধর্ম উপদেষ্টা
মহানবির (সা.) সিরাতের প্রামাণ্য উপস্থাপন মানুষের অন্তরে গাঁথা থাকবে: ধর্ম উপদেষ্টা
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট হবে সিলেট ও ঢাকায়
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট হবে সিলেট ও ঢাকায়
আলোচিত বিএনপি নেতা ফজলুরের আসনে আরেক ফজলুর প্রার্থী হচ্ছেন
আলোচিত বিএনপি নেতা ফজলুরের আসনে আরেক ফজলুর প্রার্থী হচ্ছেন
সর্বাধিক পঠিত
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসেছেন গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার আরোহীরা
অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসেছেন গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার আরোহীরা
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু
রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media