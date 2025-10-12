X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

উগান্ডা গেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১২ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০০আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০০
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন (ফাইল ছবি)

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন নন এলাইন্ড মুভমেন্টের (ন্যাম) মন্ত্রী পর্যায়ের ১৯তম মধ্যবর্তী পর্যালোচনা বৈঠকে যোগ দিতে উগান্ডা গেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। 

রবিবার (১২ অক্টোবর) বিকালে উগান্ডার রাজধানী কাম্পালার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি।

কাম্পালায় আগামী ১৪ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত এই পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, সফরকালে তিনি ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবায় সোমবার (১৩ অক্টোবর) বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন, সেখান থেকে তিনি অন্য সদস্য দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিদের সঙ্গে ন্যাম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নিতে কাম্পালায় যাবেন।

‘বৈশ্বিক সমৃদ্ধির জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদারকরণ’ শীর্ষক প্রতিপাদ্যে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এ বৈঠকে ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানদের গৃহীত কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

বৈঠকে পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রেক্ষাপটে ন্যামের প্রাসঙ্গিকতা, শান্তি, নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও আইনের শাসন বিষয়ে আলোচনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ফিলিস্তিন ইস্যুটিও বৈঠকে গুরুত্ব পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বৈঠকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও জাতিসংঘের প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবগুলো ন্যামের দীর্ঘদিনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হবে।

১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) বর্তমানে ১২০টি সদস্য দেশ রয়েছে। এটি সামরিক বা রাজনৈতিক জোটের বাইরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত।

প্রেসিডেন্ট ইওয়েরি কাগুতা মুসেভেনির নেতৃত্বে উগান্ডা ২০২৪ সালে ন্যামের চেয়ারম্যান শিপ গ্রহণ করে, যা দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার নতুন ধাপ সূচিত করে।

মধ্যবর্তী এই মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে ন্যামের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ দলিল গৃহীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা আগামী সম্মেলন পর্যন্ত সংগঠনের কার্যক্রমে দিকনির্দেশনা দিবে।

/এসও/এমকেএইচ/
বিষয়:
মো. তৌহিদ হোসেনউগান্ডাপররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন আরও ৩০৯ জন
ভিসা জটিলতায় উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন থেকে যাচ্ছে অধরাই  
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
টেকনাফে শীর্ষ মানবপাচারকারী আটক
টেকনাফে শীর্ষ মানবপাচারকারী আটক
চট্টগ্রামে কনসার্টে সংঘর্ষের ঘটনায় গুলিবিদ্ধ যুবক ছাত্রদলের কর্মী
চট্টগ্রামে কনসার্টে সংঘর্ষের ঘটনায় গুলিবিদ্ধ যুবক ছাত্রদলের কর্মী
এক বছরে বন্ধ ১৮৫ পোশাক কারখানা, বেকার হাজারও শ্রমিক
এক বছরে বন্ধ ১৮৫ পোশাক কারখানা, বেকার হাজারও শ্রমিক
রাত সাড়ে ১২টায় বাইরে গেলো কীভাবে, ধর্ষণ ইস্যুতে মমতার বিতর্কিত মন্তব্য
রাত সাড়ে ১২টায় বাইরে গেলো কীভাবে, ধর্ষণ ইস্যুতে মমতার বিতর্কিত মন্তব্য
সর্বাধিক পঠিত
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে ভাঙচুর-গোলাগুলি, যুবক গুলিবিদ্ধ
কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে ভাঙচুর-গোলাগুলি, যুবক গুলিবিদ্ধ
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media