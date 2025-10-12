জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন নন এলাইন্ড মুভমেন্টের (ন্যাম) মন্ত্রী পর্যায়ের ১৯তম মধ্যবর্তী পর্যালোচনা বৈঠকে যোগ দিতে উগান্ডা গেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
রবিবার (১২ অক্টোবর) বিকালে উগান্ডার রাজধানী কাম্পালার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি।
কাম্পালায় আগামী ১৪ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত এই পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, সফরকালে তিনি ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবায় সোমবার (১৩ অক্টোবর) বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন, সেখান থেকে তিনি অন্য সদস্য দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিদের সঙ্গে ন্যাম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নিতে কাম্পালায় যাবেন।
‘বৈশ্বিক সমৃদ্ধির জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদারকরণ’ শীর্ষক প্রতিপাদ্যে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এ বৈঠকে ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানদের গৃহীত কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।
বৈঠকে পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রেক্ষাপটে ন্যামের প্রাসঙ্গিকতা, শান্তি, নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও আইনের শাসন বিষয়ে আলোচনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ফিলিস্তিন ইস্যুটিও বৈঠকে গুরুত্ব পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বৈঠকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও জাতিসংঘের প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবগুলো ন্যামের দীর্ঘদিনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হবে।
১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) বর্তমানে ১২০টি সদস্য দেশ রয়েছে। এটি সামরিক বা রাজনৈতিক জোটের বাইরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত।
প্রেসিডেন্ট ইওয়েরি কাগুতা মুসেভেনির নেতৃত্বে উগান্ডা ২০২৪ সালে ন্যামের চেয়ারম্যান শিপ গ্রহণ করে, যা দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার নতুন ধাপ সূচিত করে।
মধ্যবর্তী এই মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে ন্যামের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ দলিল গৃহীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা আগামী সম্মেলন পর্যন্ত সংগঠনের কার্যক্রমে দিকনির্দেশনা দিবে।