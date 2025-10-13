উচ্চশিক্ষার গন্তব্য হিসেবে ফ্রান্সকে বেছে নেওয়ার আহ্বান রাষ্ট্রদূতের

বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত এম জ্যঁ-মার্ক সেরে-শার্লেট বিদেশে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ফ্রান্সকে উচ্চমানের শিক্ষা, সাশ্রয়ী মূল্যের টিউশন ফি এবং একটি প্রাণবন্ত আন্তর্জাতিক পরিবেশ প্রদানকারী গন্তব্য হিসাবে বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরে অ্যালায়েন্স ফ্রঁসেজ ডি ঢাকায় ‘চুজ ফ্রান্স ট্যুর’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। দ্বিতীয় আসরের এ আয়োজন মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) চট্টগ্রামে শেষ হবে।
বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের প্রতি ফরাসি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কথা তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘গত বছরের অনুষ্ঠানে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করলেও এ বছর ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় অংশ নিচ্ছে।’
ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে এম জ্যঁ-মার্ক সেরে-শার্লেট বলেন, ‘আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনি আজকাল ফ্রান্সে বসবাস করতে পারেন। কারণ বড় শহরগুলোর বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজিতে কথা বলে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণরূপে ইংরেজিতে কোর্স পরিচালনা করে, তাই এটি কোনও সমস্যা নয়।’
অনুষ্ঠানটির আয়োজক ফরাসি সরকারি সংস্থা-ক্যাম্পাস ফ্রান্স বাংলাদেশ অনুসারে, বাংলাদেশ থেকে শিক্ষার্থীরা ব্যবসা, ব্যবস্থাপনা, প্রকৌশল, বিজ্ঞান, আইন, সামাজিক বিজ্ঞান এবং কলাসহ বিভিন্ন শাখায় প্রায় ১ হাজার ৭০০ ইংরেজি মাধ্যমের প্রোগ্রাম থেকে বেছে নিতে পারে। অ-ফরাসি ভাষাভাষীদের জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অ্যাকাডেমিক অধ্যয়নের পাশাপাশি ফরাসি ভাষার কোর্সও পরিচালনা করে।
ফ্রান্স তার গতিশীল এবং সু-সমর্থিত অ্যাকাডেমিক ইকোসিস্টেমের মধ্যে ডক্টরেট গবেষণার জন্য অসংখ্য সুযোগ দিয়ে থাকে।
রাষ্ট্রদূত এম জ্যঁ-মার্ক সেরে-শার্লেট উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের ক্যাম্পাস ফ্রান্স প্রদত্ত পরিষেবাগুলো ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেন, যা সম্ভাব্য আবেদনকারীদের উপযুক্ত অধ্যয়ন প্রোগ্রামগুলো শনাক্ত করতে এবং মেলাতে সহায়তা করে। মঙ্গলবার হোটেল পেনিনসুলায় চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন রাষ্ট্রদূত।