X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

খাদ্য উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩৫আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩৫
খাদ্য উপদেষ্টা ও পাকিস্তানের হাইকমিশনার

খাদ্য ও ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন পাকিস্তানের নবনিযুক্ত হাইকমিশনার ইমরান হায়দার।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) পাকিস্তানের নবনিযুক্ত হাইকমিশনার ইমরান হায়দার তার সঙ্গে সচিবালয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

উপদেষ্টা বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনারকে স্বাগত জানান। সাক্ষাৎকালে পাকিস্তান থেকে চাল আমদানিসহ দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

খাদ্য উপদেষ্টা আঞ্চলিক সংযোগের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, “বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে পাকিস্তানের করাচি বন্দর থেকে সরাসরি পণ্যবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে আসছে। এর মাধ্যমে দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে পাকিস্তানি পণ্য তৃতীয় দেশের মাধ্যমে বাংলাদেশে আমদানি হতো, যা সময় ও খরচ দুই বাড়িয়ে দিতো।”

পাকিস্তানের হাইকমিশনার উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানান এবং ভ্রাতপ্রতিম দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ উভয় দেশের জনগণের কল্যাণে সহযোগিতা বাড়ানোর আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের পলিটিক্যাল কাউন্সেলর কামরান ডঙ্গল, খাদ্য সচিব মো. মাসুদুল হাসানসহ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

/এসআই/এমকেএইচ/
বিষয়:
পাকিস্তানখাদ্য উপদেষ্টাআলী ইমাম মজুমদার
সম্পর্কিত
পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা স্বাভাবিক সম্পর্ক চাই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
প্রথম হাইপারস্পেকট্রাল স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করলো পাকিস্তান
পাকিস্তান-আফগানিস্তান বৈঠকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের সিদ্ধান্ত
সর্বশেষ খবর
ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাবে আইআরআই
ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাবে আইআরআই
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ: বর্তমান ফ্রন্টলাইনের ভিত্তিতে শান্তি আলোচনা চায় ইইউ
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ: বর্তমান ফ্রন্টলাইনের ভিত্তিতে শান্তি আলোচনা চায় ইইউ
‘ফরিদপুরের মাটিতে নতুন রূপে আওয়ামী দুঃশাসনের আমল শুরু হয়েছে’
‘ফরিদপুরের মাটিতে নতুন রূপে আওয়ামী দুঃশাসনের আমল শুরু হয়েছে’
নির্বাচন একটি যুদ্ধক্ষেত্র, আমাদের দায়িত্ব নিরপেক্ষ থাকা: প্রধান উপদেষ্টা
নির্বাচন একটি যুদ্ধক্ষেত্র, আমাদের দায়িত্ব নিরপেক্ষ থাকা: প্রধান উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
প্রধান উপদেষ্টাকে ৬ আন্তর্জাতিক সংগঠনের চিঠিসংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
১০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের ম্যানেজার
১০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের ম্যানেজার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media