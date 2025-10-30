X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
‘রায়েরবাজার কবরে বেওয়ারিশ লাশ শনাক্তে কাজ করবেন বিদেশি বিশেষজ্ঞ’

বাংলা ট্রিবিউন  রিপোর্ট
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪১আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪১
শফিকুল আলম (ফাইল ফটো)

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, রায়েরবাজার কবরস্থানে বেশকিছু জুলাই শহীদকে কবর দেওয়া হয়েছে। এসব বেওয়ারিশ লাশ চিহ্নিত করার জন্য তাদের ডিএনএ পরীক্ষা নিয়ে অনেকদিন ধরে কাজ হচ্ছিল। তিনি বলেন, ‘‘ওইখানে আমরা বিদেশি এক্সপার্ট দিয়ে ল্যাব করাবো, এখানে বিদেশি এক্সপার্ট এসে কাজ করবেন। এই বিষয়ে সামনে আরও ডেভেলপমেন্ট দেখবেন। রায়েরবাজারে ১০০ জনেরও বেশি মানুষকে কবর দেওয়া হয়েছে। তাদের পরিচয় বের করা একটা বড় ইস্যু।’’

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি একথা জানান। 

প্রেস সচিব জানান, অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বননীতি যেটা ১৯৮৪ সালে ছিল, সেটা পরিবর্তন করা হবে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, কোনও বনের ভেতরে বিদেশি প্রজাতির গাছ লাগান যাবে না। এটার সঙ্গে কাঠ আমদানি বাড়ানো হবে, যাতে বাংলাদেশের বন বা গাছের ওপরে বেশি ভার না পড়ে।

 

বিষয়:
কবরস্থানপ্রেস সচিবশফিকুল আলম
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media