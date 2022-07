ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত জেবা বাঁচতে চায়

২০২১ সালের এপ্রিলে হঠাৎ জ্বর আসে, সেই সঙ্গে শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয় নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের বাণিজ্য বিভাগের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ফারিহা ইসলাম জেবার। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার ধরা পড়ে ব্লাড ক্যান্সার। তারপর থেকে বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা চালিয়ে আসছিলেন জেবার বাবা-মা।

দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয় এই তরুণীর, দেওয়া হয় ৯টি কেমোথেরাপি। কিন্তু এতকিছুর পরও যখন কোনও উন্নতি হচ্ছিল না, তখন তাকে ভারতে নেওয়া হয়। বর্তমানে কলকাতার এইচসিজি ক্যান্সার সেন্টারে চিকিৎসাধীন রয়েছে ১৮ বছর বয়সী জেবা। সেখানে তার দেখভাল করছেন তার মা উম্মে সালমা।

তার পরিবার বলছে, জুলাই মাসেই জেবার বোনমেরু ট্রান্সপ্লান্ট করাতে হবে; আর সে জন্য প্রয়োজন প্রায় অর্ধ কোটি রুপি। দেড় বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করে খরচ হয়েছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। এখনও বিভিন্ন টেস্ট এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর টাকা খরচ হচ্ছে। জেবার বাবা-মায়ের পক্ষে এ টাকা জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। একমাত্র মেয়েকে বাঁচাতে বাবা-মা বিত্তবানদের সহযোগিতা চেয়েছেন।

জেবার মা উম্মে সালমা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমার মেয়ের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু এতদিন চিকিৎসার পর কোনও ধরনের উন্নতি না হওয়ায় জুন মাসের শুরুর দিকে ভিসা প্রক্রিয়ার সম্পন্ন করে আমরা ভারতে আসি। ভারতের এইচসিজি ক্যান্সার হাসপাতাল এ আসার পর বেশ কয়েকটি টেস্ট করা হয় এবং এখানেও থেরাপি দেওয়া হয়। থেরাপির পর চিকিৎসকরা জানিয়েছেন এখন পর্যন্ত কিছুটা উন্নতি হয়েছে তবে তার অপারেশন প্রয়োজন, বোনমেরু ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন প্রায় ৪৫ লাখ রুপি; বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৬০ লাখ প্রায়। আমার পরিবারের পক্ষ থেকে এত টাকা জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব।‘

জেবার বাবা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন সিভিল স্টাফ। তার পক্ষে এত টাকা জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছে না। দ্রুত বোন মেরু ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। যত সময় যাবে ততই শরীরে ব্যাঘাত ঘটবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে উম্মে সালমা বলেন, ‌'আপনাদের ভালোবাসার উপহার আর আল্লাহর রহমতেই ফারিহাকে নতুন জীবন দিতে পারবে ইনশাল্লাহ। ফারিহার একটা ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে আপনাদের সহায়তা একান্ত কাম্য।‌' মেয়ের উন্নত চিকিৎসার জন্য যার যার অবস্থান থেকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে পাশে থাকার অনুরোধ জানান এই মা।

সহায়তা পাঠানোর ঠিকানা:

Muhammad Sabbir Hussain

A/C No - 1513104899490001

BRAC BANK

Graphics Building Motijheel, Dhaka

Routing No -060272531

Phone No -01928626224

Umme salma

A/C No -00100310066245

Trust Bank

Savar Cantonment Branch, Dhaka

Muhammad Sabbir Hussain

A/C- 2403224876001

City Bank

Main Branch, Motijheel, Dhaka

Routing No- 225275357

Phn No - 01928626224

বিকাশ নম্বর: 01728113821 (পারসোনাল)

বিকাশ নম্বর: 01742415590 (পারসোনাল)

নগদ নম্বর: 01742415590 (পারসোনাল)