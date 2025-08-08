X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
ফেসবুকে ইলিশ বিক্রির নামে প্রতারণা, গ্রেফতার ২

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৯আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৯
পুলিশের হেফাজতে গ্রেফতার দুই জন

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ইলিশ বিক্রির বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে ডিএমপির নিউমার্কেট থানা-পুলিশ। তারা হলো মো. সিফাত মোল্লা (২৫) ও মো. মাসুম বেগ (২৫)।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) ডিএমপির মিডিয়া শাখার উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ৫ জুলাই সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নিউমার্কেটের ১ নম্বর গেটের কাছে সংবাদপত্র বিক্রয়কেন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি মোবাইলে ফেসবুক ব্রাউজ করছিলেন। এ সময় তিনি চাঁদপুর ইলিশ ঘাট নামে একটি পেজে ইলিশ বিক্রির লোভনীয় বিজ্ঞাপন দেখতে পান। পেজে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করেন ওই ব্যক্তি। এক পর্যায়ে ইলিশ কেনার আগ্রহ দেখিয়ে তিনি মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপের মাধ্যমে দেওয়া বিভিন্ন নম্বরে টাকা পাঠান। এভাবে বিভিন্ন কৌশলে অভিযুক্তরা তার কাছ থেকে দুই লাখের বেশি টাকা হাতিয়ে নেয়।

মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় ভুক্তভোগী বাদী হয়ে নিউমার্কেট থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তে পাওয়া গোয়েন্দা তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় ওই দুই জনের অবস্থান শনাক্ত করে পুলিশ। এরই ধারাবাহিকতায় বুধবার (৬ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় নড়াইল সদর থানার রতনগঞ্জ বাজার থেকে মো. সিফাত মোল্লাকে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকাল সোয়া ৫টার দিকে কালিয়া থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় মো. মাসুম বেগকে। এ সময় তাদের কাছ থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত চারটি মোবাইল ফোন ও একটি সিমকার্ড জব্দ করা হয়। গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

