রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
৩২ নম্বরে গ্রেফতার রিকশাচালকের বিষয়ে ওসির কাছে ব্যাখ্যা তলব

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৫আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৫
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার (প্রতীকী)

রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর থেকে আটক রিকশাচালক মো. আজিজুর রহমানকে কীসের ভিত্তিতে সন্দেহভাজন হিসেবে একটি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে— তা জানতে চেয়ে ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) কাছে ব্যাখ্যা তলব করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। রবিবার (১৭ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য জানিয়েছে।

একইসঙ্গে ওই পুলিশ কর্মকর্তার সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড ও বক্তব্যে কোনও অসঙ্গতি  রয়েছে কিনা— তা খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা নিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ।

দায়েরকৃত মামলায় আজিজুর রহমানের সম্পৃক্ততা তদন্ত করার ক্ষেত্রে সম্প্রতি সংশোধিত সিআরপিসির ১৭৩(এ) ধারা মোতাবেক অতিসত্ত্বর প্রতিবেদন দাখিলেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানায় প্রেস উইং।

 

গ্রেফতারপ্রেস উইং৩২ নম্বরধানমন্ডি
ইয়েমেনের বিদ্যুৎকেন্দ্রে বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
রাষ্ট্রপতির ছবি সরানোর সঙ্গে নির্বাচনের সম্পর্ক নেই: রিজওয়ানা হাসান
আমার স্বামী বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে ফুল দিতে গিয়েছেন: রিকশাচালকের স্ত্রী চুমকি
ধানমন্ডি ৩২ থেকে আটক রিকশাচালকের জামিন 
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
