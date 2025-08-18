X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নির্বাচনি প্রস্তুতি জানতে ইসিতে আইআরআই’র প্রতিনিধি দল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৮আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৮
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন আইআরআই-এর ডিরেক্টর স্টিফেন সিমা

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) প্রতিনিধি দল। 

সোমবার (১৯ আগস্ট) আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এই নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাটির প্রতিনিধিরা প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বৈঠক শেষে আইআরআই-এর ডিরেক্টর স্টিফেন সিমা সাংবাদিকদের বলেন, ৯০ সাল থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে আইআরআই। আজকের বৈঠকে আমরা কী করতে পারি, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না। ইসি তাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানিয়েছে।

তিনি বলেন, প্রাক নির্বাচনি পরিস্থিতি মূল্যায়ন নিয়ে ইসির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তবে আমরা কোনও বিষয়ে সুপারিশ করিনি। আমরা সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে কোনও সহায়তাও দেই না। তবে আমরা  দলগুলোকে গণতন্ত্র ও সুশাসন নিয়ে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকি।

এসময় এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আন্তঃসংলাপ, নীতি নির্ধারণী সংলাপ, এমন নানা ধরনের কাজ করেছি।

আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা কারিগরি সহায়তা অব্যহত রাখবো। আমরাদের ঢাকা সফরের উদ্দেশ্যই হচ্ছে— কীভাবে দলগুলোকে সহায়তা করা যায়। এ সহায়তা অব্যাহত থাকবে। এজন্য আমরা ইতোমধ্যে কমিশনের সঙ্গেও আলোচনা করেছি।

এ সময় ডেপুটি ডিরেক্টর ম্যাথ্যু কার্টার, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার অমিতাভ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

/এএজে/এপিএইচ/
বিষয়:
নির্বাচন
সম্পর্কিত
ডাকসু নির্বাচন: শেষ হলো মনোনয়ন ফরম নেওয়ার সময়
মিয়ানমারে ২৮ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনের প্রথম ধাপ
সিইসির সঙ্গে বৈঠকে নজরুল ইসলামআইনশৃঙ্খলা নিয়ে বিএনপির কিছু উদ্বেগ আছে
সর্বশেষ খবর
তীব্র স্রোতে পদ্মায় ডুবলো বালুবোঝাই বাল্কহেড
তীব্র স্রোতে পদ্মায় ডুবলো বালুবোঝাই বাল্কহেড
সাদাপাথর লুট: সিলেটের জেলা প্রশাসককে ওএসডি
সাদাপাথর লুট: সিলেটের জেলা প্রশাসককে ওএসডি
ব্যবসায়ী এস আলমসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
ব্যবসায়ী এস আলমসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
ঢাকা কাস্টমসের দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকে অভিযোগ
ঢাকা কাস্টমসের দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকে অভিযোগ
সর্বাধিক পঠিত
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
বিধবা নারীর সংবাদ সম্মেলন‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
চিকিৎসা পেশা নিয়ে আসিফ নজরুলের মন্তব্য রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থানের শামিল: এনসিপি
চিকিৎসা পেশা নিয়ে আসিফ নজরুলের মন্তব্য রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থানের শামিল: এনসিপি
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media