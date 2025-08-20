X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-শিক্ষক ও পেশাজীবী পরিষদের ৭ দাবি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১২আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১২
সাত দফা দাবিতে উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের মানববন্ধন

পেশাগত অধিকার, কর্মসংস্থান ও শিক্ষার মানোন্নয়নে সাত দফা দাবি জানিয়েছে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র- শিক্ষক ও পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ।

বুধবার (২০ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে এসব দাবি জানান তারা।

এসময় বক্তারা বলেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতির হার ৩৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করতে হবে। পাশাপাশি প্রকৌশল সংস্থার প্রশাসনিক পদে প্রশাসন ক্যাডার থেকে নিয়োগ দেওয়ার দাবি করেন তারা। মেধার অপচয় রোধে প্রকৌশলীদের কারিগরি ক্যাডার ছাড়া অন্য ক্যাডারে নিয়োগ ও পেশা পরিবর্তন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের দাবিও জানানো হয়।

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মানোন্নয়নে কারিকুলাম ইংরেজিতে প্রণয়ন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:১২ নিশ্চিত, ল্যাব-ওয়ার্কশপ আধুনিকায়ন, কাঁচামালের সরবরাহ বাড়ানো এবং ভোকেশনাল শিক্ষায় ট্রেড ইন্সট্রাক্টরকে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। বেসরকারি পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্টে কাঁচামাল, ভাতা ও প্রশিক্ষক ভাতা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

মানববন্ধনে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন পলিটেকনিক ও মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য সরকার নির্ধারিত দশম গ্রেডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ সংরক্ষণ, পাশাপাশি প্রকৌশল খাতে বিএসসি ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের কর্মক্ষেত্র ডেস্ক ও ফিল্ডভিত্তিক ভাগ করে নির্ধারণ এবং জনবল কাঠামোয় বিএসসি ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের অনুপাত ১:৫ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এছাড়া আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের বৃত্তির সংখ্যা বাড়ানো এবং কারিগরি ছাত্র আন্দোলনের ঘোষিত ৭ দফা বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়।

 

/এসএ/এপিএইচ/
বিষয়:
দাবি
সম্পর্কিত
চিকিৎসকদের নিয়ে আসিফ নজরুলের বক্তব্যের নিন্দা এনডিএফের
পাওনা পরিশোধের আশ্বাসে শ্রম ভবন ছাড়লেন শ্রমিকরা
৯ দাবিতে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি প্রশাসকের কার্যালয় অবরুদ্ধ করেছেন শিক্ষার্থীরা
সর্বশেষ খবর
বাঁহাতি অলরাউন্ডার সাকিবকে নিয়ে বাংলাদেশে আসছে নেদ্যারল্যান্ডস
বাঁহাতি অলরাউন্ডার সাকিবকে নিয়ে বাংলাদেশে আসছে নেদ্যারল্যান্ডস
ওষুধ কিনতে এসে আটক নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা
ওষুধ কিনতে এসে আটক নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা
ফার্মেসি ও সার বিক্রেতাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
ফার্মেসি ও সার বিক্রেতাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
অস্ট্রেলিয়াকে বিধ্বস্ত করে শীর্ষে ফিরলেন মহারাজ
অস্ট্রেলিয়াকে বিধ্বস্ত করে শীর্ষে ফিরলেন মহারাজ
সর্বাধিক পঠিত
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
বিএনপি নেতার অডিও ফাঁস‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media