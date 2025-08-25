X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তৌহিদ আফ্রিদি রিমান্ডে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০২আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০২
তৌহিদ আফ্রিদি (ছবি: সংগৃহীত)

জুলাই আন্দোলনকেন্দ্রিক রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার আসাদুল হক বাবু হত্যা মামলায় মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথীর ছেলে কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদির পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার (২৫ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ্ ফারজানা হকের আদালত এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এ দিন তৌহিদ আফ্রিদিকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির পুলিশ পরিদর্শক খান মো. এরফান এ রিমান্ড আবেদন করেন। রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন আসামি পক্ষের আইনজীবী। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। শুনানি শেষে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন বিচারক। 

রবিবার (২৪ আগস্ট) বরিশাল থেকে তৌহিদ আফ্রিদিকে গ্রেফতার করা হয়।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানার পাকা রাস্তার ওপর আন্দোলনে অংশ নেন মো. আসাদুল হক বাবু। ঘটনার দিন দুপুর আড়াইটায় আসামিদের ছোড়া গুলি আসাদুলের বুকে ও ডান পাশে লাগে। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় গত বছরের ৩০ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানায় হত্যা মামলা করেন নিহতের বাবা জয়নাল আবেদীন। এ মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৫ জনকে আসামি করা হয়। এ মামলায় নাসির উদ্দিন ২২ নম্বর ও তার ছেলে তৌহিদ আফ্রিদি ১১ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।

উল্লেখ্য, গত ১৮ আগস্ট এ মামলায় নাসির উদ্দিন সাথীর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

/এনএইচ/আরকে/
বিষয়:
আদালততৌহিদ আফ্রিদিরিমান্ড
সম্পর্কিত
তৌহিদ আফ্রিদি রিমান্ডে
স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন
বিএনপি নেতা হত্যা: আ.লীগ নেতাসহ ৬ জনের যাবজ্জীবন, খালাস ২১
সর্বশেষ খবর
তৌহিদ আফ্রিদি রিমান্ডে
তৌহিদ আফ্রিদি রিমান্ডে
জেলা-উপজেলায় আনসার বাহিনীর নির্বাচনি প্রশিক্ষণ শুরু
জেলা-উপজেলায় আনসার বাহিনীর নির্বাচনি প্রশিক্ষণ শুরু
বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে ইমরানুর নয়, যাবেন রনি
বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে ইমরানুর নয়, যাবেন রনি
নেতানিয়াহুকে জিম্মি মুক্তি প্রস্তাবে সম্মত হতে ইসরায়েলি সেনাপ্রধানের আহ্বান
নেতানিয়াহুকে জিম্মি মুক্তি প্রস্তাবে সম্মত হতে ইসরায়েলি সেনাপ্রধানের আহ্বান
সর্বাধিক পঠিত
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media