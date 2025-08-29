প্রকৌশলীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার দাবিতে আইইবির বিবৃতি

দেশের প্রকৌশলীদের ন্যায্য অধিকার ও পেশাগত মর্যাদা রক্ষার দাবি জানিয়েছে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) আইইবির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান সই করা এক বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জাতীয় উন্নয়ন, অবকাঠামো, শিল্প ও প্রযুক্তি খাতে প্রকৌশলীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রকৌশলীদের পেশাকে ঘিরে এক শ্রেণির ষড়যন্ত্র, অযৌক্তিক পদক্ষেপ ও বিভ্রান্তিমূলক কার্যক্রম উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে।
২৭ আগস্ট প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আক্রমণে আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়ে আইইবি বলেছে, দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাতাদের ওপর এ ধরনের আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫ এর দশম গ্রেডসহ সব গ্রেড উন্মুক্ত রাখা উচিত। তবে এখানে গ্রেডভিত্তিক ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে, যাতে যোগ্য প্রার্থীরা অংশ নিতে পারেন। একইসঙ্গে সংস্থাটি নবম গ্রেডে সহকারী প্রকৌশলী পদে বিদ্যমান ৩৩ শতাংশ পদোন্নতির কোটা বাতিলের দাবি জানায়।
বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়, কিছু মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরে এই কোটা অতিক্রম করে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে, আবার চলতি দায়িত্ব বা অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে বিধি ভঙ্গের ঘটনা ঘটছে। এর ফলে সহকারী প্রকৌশলী পদে সরাসরি নিয়োগ কার্যত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই শূন্য পদ দ্রুততম সময়ে সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণের দাবি জানিয়েছে আইইবি।
এছাড়া উন্নয়ন বাজেট বহুগুণ বাড়লেও বিভিন্ন দফতরের কাঠামোয় নতুন প্রকৌশলী পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে জানায় সংগঠনটি। তাদের দাবি, প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও দফতরে জরুরি ভিত্তিতে নতুন পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করতে হবে।
বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারীরা আইইবির সদস্য হলে তাদের নামের আগে প্রকৌশলী ব্যবহার করার সরকারি গেজেট কার্যকর করার দাবিও পুনর্ব্যক্ত করে সংগঠনটি।
বিবৃতিতে বলা হয়, দেশের প্রকৌশলীরা ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা পেলে আরও উদ্দীপনা নিয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দেবে। টেকসই বাংলাদেশ গঠনে এই দাবিগুলো বাস্তবায়ন এখন সময়ের অনিবার্য দাবি।