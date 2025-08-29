X
শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
প্রকৌশলীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার দাবিতে আইইবির বিবৃতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৬আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৬
প্রকৌশলীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার দাবিতে আইইবির বিবৃতি

দেশের প্রকৌশলীদের ন্যায্য অধিকার ও পেশাগত মর্যাদা রক্ষার দাবি জানিয়েছে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) আইইবির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান সই করা এক বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।  

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জাতীয় উন্নয়ন, অবকাঠামো, শিল্প ও প্রযুক্তি খাতে প্রকৌশলীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রকৌশলীদের পেশাকে ঘিরে এক শ্রেণির ষড়যন্ত্র, অযৌক্তিক পদক্ষেপ ও বিভ্রান্তিমূলক কার্যক্রম উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে।

২৭ আগস্ট প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আক্রমণে আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়ে আইইবি বলেছে, দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাতাদের ওপর এ ধরনের আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫ এর দশম গ্রেডসহ সব গ্রেড উন্মুক্ত রাখা উচিত। তবে এখানে গ্রেডভিত্তিক ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে, যাতে যোগ্য প্রার্থীরা অংশ নিতে পারেন। একইসঙ্গে সংস্থাটি নবম গ্রেডে সহকারী প্রকৌশলী পদে বিদ্যমান ৩৩ শতাংশ পদোন্নতির কোটা বাতিলের দাবি জানায়।

বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়, কিছু মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরে এই কোটা অতিক্রম করে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে, আবার চলতি দায়িত্ব বা অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে বিধি ভঙ্গের ঘটনা ঘটছে। এর ফলে সহকারী প্রকৌশলী পদে সরাসরি নিয়োগ কার্যত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই শূন্য পদ দ্রুততম সময়ে সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণের দাবি জানিয়েছে আইইবি।

এছাড়া উন্নয়ন বাজেট বহুগুণ বাড়লেও বিভিন্ন দফতরের কাঠামোয় নতুন প্রকৌশলী পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে জানায় সংগঠনটি। তাদের দাবি, প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও দফতরে জরুরি ভিত্তিতে নতুন পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারীরা আইইবির সদস্য হলে তাদের নামের আগে প্রকৌশলী ব্যবহার করার সরকারি গেজেট কার্যকর করার দাবিও পুনর্ব্যক্ত করে সংগঠনটি।

বিবৃতিতে বলা হয়, দেশের প্রকৌশলীরা ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা পেলে আরও উদ্দীপনা নিয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দেবে। টেকসই বাংলাদেশ গঠনে এই দাবিগুলো বাস্তবায়ন এখন সময়ের অনিবার্য দাবি।

/আরকে/
বিষয়:
দাবি
সর্বশেষ খবর
ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে দ. কোরিয়ার সাবেক ফার্স্ট লেডির বিরুদ্ধে মামলা
আগামী সংসদ নির্বাচন সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হবে: ইসি আনোয়ারুল
আদালতের প্রতি ‘আস্থা’ নেই বলে জামিন চাননি লতিফ সিদ্দিকী
নারায়ণগঞ্জে আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্যানেল জয়ী
সর্বাধিক পঠিত
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
পাঁচ ব্যাংকের একীভূতকরণশুরু হচ্ছে শেষবারের মতো শুনানি, সংকট কাটবে নাকি বাড়বে
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
উপদেষ্টা হওয়ার আশায় ২০০ কোটি টাকার চেক, দুদকের জালে চিকিৎসক
মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সিইসির বৈঠক বাতিল
 
 
