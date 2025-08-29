X
শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
কার নির্দেশে নুরকে রক্তাক্ত, প্রশ্ন সারজিস আলমের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২৫আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২৫
সারজিস আলম

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে কার নির্দেশে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে—এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতে নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ভিডিও শেয়ার করে তিনি এ প্রশ্ন তোলেন।

পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, ফ্যাসিস্টবিরোধী লড়াইয়ের মাধ্যমে হাসিনা পতন আন্দোলনের অন্যতম সহযোদ্ধা নুর ভাইয়ের ওপর সেনাবাহিনীর এই বর্বর রক্তাক্ত হামলাকে আমি স্বাভাবিক হামলা হিসেবে দেখি না।

তিনি উল্লেখ করেন, আর্মি কখনও ওপরের নির্দেশ ছাড়া একটা পা-ও ফেলে না। সেনাবাহিনীর মধ্যকার কার নির্দেশে নুর ভাইকে রক্তাক্ত করা হলো—এ জবাব সেনাপ্রধানকে দিতে হবে। সেনাবাহিনীর মধ্যকার কারা একটা পার্টির আহ্বায়ককে মেরে হলেও জাতীয় পার্টিকে রক্ষার মিশনে নেমেছে সেটাও খুঁজে বের করতে হবে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, পুলিশের মধ্যকার যে আওয়ামী দালালরা এখনও রয়ে গেছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এই সেনাবাহিনী এবং পুলিশ অবশ্যই নুরুল হক নুরকে ভালো করে চেনে। তারপরও প্ল্যান করে তাকে রক্তাক্ত করা হয়েছে। যারা পেছন থেকে কালো হাতের খেলা খেলার চেষ্টা করছে তাদের কালো হাত ভেঙে দেওয়া হবে।

বিষয়:
নুরুল হক নুরহামলাআহতগণঅধিকার পরিষদসারজিস আলম
নুরের ওপর আঘাত ন্যক্কারজনক ঘটনা: প্রেস সচিব
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে নুরের ওপর হামলা: মামুনুল হক
নুর গুরুতর আহত হয়েছেন জাতীয় পার্টির সন্ত্রাসীদের হামলায়: জামায়াত সেক্রেটারি
