X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

উপদেষ্টা ও এনসিপি নেতাদের সঙ্গে ছবি দেখিয়ে ৫০ লাখ টাকা প্রতারণা: আসামি ফারুক রিমান্ডে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৪:১৪আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৪:১৪
আদালত চত্বরে প্রতারক মোহাম্মদ হোসেন ফারুক

উপদেষ্টা ও এনসিপি নেতাদের সঙ্গে ছবি দেখিয়ে সরকারি প্রজেক্টের ১০০ কোটি টাকার কাজ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাসে নাট্য প্রযোজক মীর ফখরুদ্দিন ওরফে ছোটনের কাছ থেকে ৫০ লাখ টাকা প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে রাজধানীর গুলশান থানার মামলায় মোহাম্মদ হোসেন ফারুক নামে এক আসামির ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। 

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকা অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জিয়াদুর রহমানের আদালত এ আদেশ দেন। 

এদিন আসামিকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গুলশান থানার উপপরিদর্শক মো. হারুনুর রশিদ ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। 

মামলার অভিযোগে বাদী উল্লেখ করেন, আসামি ফারুকের সঙ্গে এক বন্ধুর মাধ্যমে ব্যবসায়িক কারণে তার পরিচয়। গত বছরের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে আসামি ফারুক জানায়, এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, আসিফ মাহমুদ ও এনসিপির হাসনাত, সারজিসের সঙ্গে ছবি দেখিয়ে সরকারি প্রোগ্রাম ও ডকুমেন্টারি প্রজেক্টে ১০০ কোটি টাকার কাজ পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে। সেজন্য হাসনাত ও সারজিসকে ২ কোটি টাকা দিতে হবে, আর অগ্রিম হিসেবে এখনই ৫০ লাখ টাকা দিতে হবে। পরে মামলার বাদী গত বছরের ১৯ নভেম্বর ফারুককে ৫০ লাখ টাকা দেন। পরবর্তীতে কাজ পাওয়ার জন্য বারবার কল দিলেও আসামি কর রিসিভ করেনি। উল্টো এ বছরের ১৩ আগস্ট টাকা চাইলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। ভুক্তভোগী বিষয়টি হাসনাতকে জানান। পরে গত ২৫ আগস্ট এ বিষয়ে শাহবাগ থানায় জিডি করেন হাসনাত। ১ সেপ্টেম্বর গুলশান থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগী মীর ফখরুদ্দিন ওরফে ছোটন। 

/এনএইচ/আরআইজে/
বিষয়:
আদালতরিমান্ডপ্রতারণা
সম্পর্কিত
মাইলস্টোন শিক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়ন, গ্রেফতারের দুই দিন পর আসামির জামিন
২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা: সব আসামির খালাসের সংক্ষিপ্ত রায় প্রকাশ
আদালত কক্ষে মারধরের শিকার সাংবাদিক, কোর্ট রিপোর্টার্স ইউনিটির ক্ষোভ
সর্বশেষ খবর
নির্বাচন ভন্ডুল হলে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হবে: সাইফুল হক
নির্বাচন ভন্ডুল হলে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হবে: সাইফুল হক
খুলনায় যুবককে গুলি করে হত্যা, ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ বলছে পুলিশ
খুলনায় যুবককে গুলি করে হত্যা, ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ বলছে পুলিশ
শাবির ‘অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যানথ্রোপলজি’র নির্বাচন অনুষ্ঠিত
শাবির ‘অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যানথ্রোপলজি’র নির্বাচন অনুষ্ঠিত
বৈষম্যহীন জনকল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে লেবার পার্টি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ: ডা. ইরান
বৈষম্যহীন জনকল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে লেবার পার্টি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ: ডা. ইরান
সর্বাধিক পঠিত
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
শেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
প্লট দুর্নীতি মামলাশেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media