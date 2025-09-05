চাকরির প্রলোভন ও টেলিগ্রাম অ্যাপে বিনিয়োগের নামে প্রতারণা: গ্রেফতার ৩

অনলাইনে চাকরির প্রলোভন এবং টেলিগ্রাম অ্যাপে বিনিয়োগের নামে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে একটি চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। রাজধানীর ধানমন্ডি, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলো, চক্রের মূলহোতা আকাশ (২২), রাশাদ (২৮) ও তাদের সহযোগী আসাদ (৩০)। তাদে কাছ থেকে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন এবং ভিন্ন ভিন্ন ছদ্মনামে ব্যবহৃত একাধিক সিম কার্ড জব্দ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সিআইডির প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, গ্রেফতার ব্যক্তিরা খণ্ডকালীন ভুয়া চাকরি ও টেলিগ্রাম অ্যাপে বিনিয়োগের প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিতো। টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে কয়েক লাখ টাকা বিনিয়োগ করলে অল্প সময়ের মধ্যে কয়েক গুণ মুনাফা পাওয়া যাবে– এমন আশ্বাস দিতো।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা প্রতারণার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তারা ক্যান্টনমেন্ট থানায় দায়ের হওয়া মামলা তদন্তপ্রাপ্ত আসামি। তাদের সঙ্গে দেশি-বিদেশি আরও অনেকে জড়িত থাকতে পারে বলে মনে করছে সিআইডি।